Ніколи так не робіть, щоб не перетворити рушники на ганчірку: як правильно за ними доглядати
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Правильний догляд за речами робить їх довговічнішими
Багато хто міг помітити, як рушники для ванної згодом перетворюються на "ганчірки" і перестають добре виконувати свою пряму функцію — вбирати вологу. Однак, як виявилося, існують ефективні способи для продовження життя цих речей.
Про це пише D&D. Фахівці відзначають, що навіть якісні моделі згодом можуть втратити свою поглинаючу здібність через накопичення різних відкладень у волокнах, а також неправильного прання та сушіння.
Як правильно доглядати за рушником
- Нові рушники часто покривають силіконовими агентами, які роблять їх м’якими на дотик, але знижують їх абсорбуючу здібність. Тому рекомендується прати їх один-два рази перед першим використанням для видалення захисного шару.
- Перевантажена пральна машина може стати проблемою. Якщо барабану не вистачає місця, рушники не полощуться ретельно, тому шкірне сало, залишки миючого засобу та бруду залишаються у волокнах. Фахівці радять прати рушники окремо від решти білизни та не перевантажувати барабан.
- Також важливо регулярно чистити саму пральну машину. Залишки миючого засобу, накип і бруд можуть знову осідати на тканині, через що рушники стають жорсткими і менш поглинаючими.
- Спосіб сушіння також важливий. Якщо рушники залишаються вологими, може з’явитися пліснява і неприємний запах, а занадто висока температура в сушарці пошкоджує волокна і знижує їх поглинання.
- Багато людей використовують кондиціонер для білизни, щоб рушники залишалися м’якими, але експерти попереджають, що це може бути однією з найбільших проблем. Кондиціонери для білизни та ароматизовані серветки для сушіння залишають на волокнах восковий шар, який знижує поглинання.
- Якщо ви живете в районі з жорсткою водою, мінерали, такі як кальцій і магній, також можуть знижувати поглинання. Вони поступово осідають на волокнах, роблячи рушники жорсткими та грубими. У таких випадках може допомогти пом’якшувач води.
- Нарешті, рушники не слід використовувати надто довго без прання. Лосьйони, масла для тіла, сонцезахисні креми та засоби для волосся поступово накопичуються у волокнах, утворюючи захисний шар, що перешкоджає вбиранню води. Регулярне прання та ретельне сушіння між використаннями – найкращий спосіб зберегти рушники м’якими, свіжими та ефективними.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ванні кімнати будуть у тренді у 2026 році.