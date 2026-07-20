Никогда так не делайте, чтобы не превратить полотенца в тряпочку: как правильно за ними ухаживать
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Правильный уход за вещами делает их более долговечными
Многие могли заметить, как полотенца для ванной со временем превращаются в "тряпочки" и перестают хорошо выполнять свою прямую функцию — впитывать влагу. Однако, как оказалось, существуют эффективные способы для продления жизни этих вещей.
Об этом пишет D&D. Специалисты отмечают, что даже качественные модели со временем могут потерять свою впитываемость из-за накопления различных отложений в волокнах, а также неправильной стирки и сушки.
Как правильно ухаживать за полотенцем
- Новые полотенца часто покрывают силиконовыми агентами, которые делают их мягкими на ощупь, но снижают их впитываемость. Поэтому рекомендуется стирать их один-два раза перед первым использованием, чтобы удалить защитный слой.
- Перегруженная стиральная машина также может стать проблемой. Если барабану не хватает места, полотенца не полощутся тщательно, поэтому кожное сало, остатки моющего средства и грязи остаются в волокнах. Специалисты советуют стирать полотенца отдельно от остального белья и не перегружать барабан.
- Также важно регулярно чистить саму стиральную машину. Остатки моющего средства, накипь и грязь могут снова оседать на ткани, из-за чего полотенца становятся жесткими и менее впитывающими.
- Способ сушки также важен. Если полотенца остаются влажными, может появиться плесень и неприятный запах, а слишком высокая температура в сушилке повреждает волокна и снижает их впитываемость.
- Многие люди используют кондиционер для белья, чтобы полотенца оставались мягкими, но эксперты предупреждают, что это может быть одной из самых больших проблем. Кондиционеры для белья и ароматизированные салфетки для сушки оставляют на волокнах восковой слой, который снижает впитываемость.
- Если вы живете в районе с жесткой водой, минералы, такие как кальций и магний, также могут снижать впитываемость. Они постепенно оседают на волокнах, делая полотенца жесткими и грубыми. В таких случаях может помочь смягчитель воды.
- Наконец, полотенца не следует использовать слишком долго без стирки. Лосьоны, масла для тела, солнцезащитные кремы и средства для волос постепенно накапливаются в волокнах, образуя защитный слой, препятствующий впитыванию воды. Регулярная стирка и тщательная сушка между использованиями — лучший способ сохранить полотенца мягкими, свежими и эффективными.
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