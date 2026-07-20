Никогда так не делайте, чтобы не превратить полотенца в тряпочку: как правильно за ними ухаживать

Правильный уход за вещами делает их более долговечными

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Многие могли заметить, как полотенца для ванной со временем превращаются в "тряпочки" и перестают хорошо выполнять свою прямую функцию — впитывать влагу. Однако, как оказалось, существуют эффективные способы для продления жизни этих вещей.

Об этом пишет D&D. Специалисты отмечают, что даже качественные модели со временем могут потерять свою впитываемость из-за накопления различных отложений в волокнах, а также неправильной стирки и сушки.

Как правильно ухаживать за полотенцем

Новые полотенца часто покрывают силиконовыми агентами, которые делают их мягкими на ощупь, но снижают их впитываемость. Поэтому рекомендуется стирать их один-два раза перед первым использованием, чтобы удалить защитный слой.

Перегруженная стиральная машина также может стать проблемой. Если барабану не хватает места, полотенца не полощутся тщательно, поэтому кожное сало, остатки моющего средства и грязи остаются в волокнах. Специалисты советуют стирать полотенца отдельно от остального белья и не перегружать барабан.

Также важно регулярно чистить саму стиральную машину. Остатки моющего средства, накипь и грязь могут снова оседать на ткани, из-за чего полотенца становятся жесткими и менее впитывающими.

Способ сушки также важен. Если полотенца остаются влажными, может появиться плесень и неприятный запах, а слишком высокая температура в сушилке повреждает волокна и снижает их впитываемость.

Стирка полотенец

Многие люди используют кондиционер для белья, чтобы полотенца оставались мягкими, но эксперты предупреждают, что это может быть одной из самых больших проблем. Кондиционеры для белья и ароматизированные салфетки для сушки оставляют на волокнах восковой слой, который снижает впитываемость.

Если вы живете в районе с жесткой водой, минералы, такие как кальций и магний, также могут снижать впитываемость. Они постепенно оседают на волокнах, делая полотенца жесткими и грубыми. В таких случаях может помочь смягчитель воды.

Наконец, полотенца не следует использовать слишком долго без стирки. Лосьоны, масла для тела, солнцезащитные кремы и средства для волос постепенно накапливаются в волокнах, образуя защитный слой, препятствующий впитыванию воды. Регулярная стирка и тщательная сушка между использованиями — лучший способ сохранить полотенца мягкими, свежими и эффективными.

Полотенца для ванной

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