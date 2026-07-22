Секрет довгого зберігання помідорів: два прості інгредієнти допоможуть зберегти їх свіжими (відео)

Свіжі помідори — один із головних сезонних продуктів літа, але навіть у холодильнику вони нерідко швидко втрачають пружність, стають м'якими або вкриваються пліснявою.

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Особливо прикро, коли овочі купують про запас, а вже за кілька днів частину врожаю доводиться викидати. У соцмережах набирає популярності простий спосіб, який, за словами його прихильників, допомагає довше зберегти помідори свіжими. Для цього знадобляться лише два доступні інгредієнти, які є майже на кожній кухні. Про це йдеться на TikTok-сторінці "aveonelizabeth".

Як підготувати помідори до тривалого зберігання

Авторка популярного відео в TikTok стверджує, що перед тим як прибрати помідори до холодильника, їх варто ретельно очистити. Для цього вона використовує харчову соду та дистильований оцет.

Спочатку овочі потрібно викласти в глибоку ємність або раковину, посипати невеликою кількістю соди, а потім додати трохи оцту. Після цього помідори слід повністю залити водою та залишити на кілька хвилин.

Під час такого промивання з поверхні овочів видаляються забруднення, пил і частина мікроорганізмів, які можуть пришвидшувати псування продукту.

Чому важливо добре висушити овочі

Після промивання помідори необхідно ретельно витерти паперовими рушниками або залишити до повного висихання.

Саме зайва волога часто стає однією з причин появи плісняви та швидкого псування овочів. Якщо покласти помідори в холодильник мокрими, термін їхнього зберігання може суттєво скоротитися.

Тому перед тим як прибрати плоди на полицю, варто переконатися, що на їхній поверхні не залишилося крапель води.

Як правильно зберігати помідори

Після висушування авторка лайфхаку радить скласти помідори у скляну банку або іншу чисту ємність із кришкою. На дно бажано покласти паперовий рушник, який поглинатиме залишки вологи.

Потім ємність потрібно поставити в холодильник. За словами авторки відео, за такого способу помідори можуть залишатися свіжими до двох тижнів.

Втім, універсальної гарантії цей метод не дає. На тривалість зберігання впливають сорт овочів, ступінь їхньої стиглості, початкова якість плодів і температура в холодильнику.

Що ще допоможе продовжити свіжість помідорів

Фахівці також радять уважно перебирати помідори перед зберіганням. Якщо серед них є плоди з тріщинами, вм'ятинами або ознаками псування, їх краще використати насамперед, адже вони можуть прискорити псування інших овочів.

Не менш важливо не складати помідори занадто щільно один до одного. Вільна циркуляція повітря допомагає довше підтримувати їхню свіжість.

Також варто регулярно перевіряти запаси й одразу прибирати плоди, які почали псуватися.

Зберегти помідори свіжими довше допомагає не лише холодильник, а й правильна підготовка перед зберіганням. Популярний лайфхак із содою та оцтом привернув увагу користувачів соцмереж завдяки своїй простоті, однак його ефективність може відрізнятися залежно від якості овочів і умов їхнього зберігання. У будь-якому разі ретельне очищення, повне висушування та правильне розміщення помідорів допоможуть зберегти їхню свіжість значно довше.