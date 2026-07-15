Рибалка спіймав майже леопардову щуку: що це за рідкісна риба і де вона водиться (фото)
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Такий трофей попався досвідченому рибалці вперше
Рибалці на Дністрі вдалося зловити щуку з рідкісним і неймовірно красивим леопардовим забарвленням з контрастним візерунком та яскравим золотисто-зеленим відтінком.
Про це він розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Threads. За словами рибалки, такі ексземпляри раніше йому ніколи ще не траплялися.
Автор посту припустив, що незвичайне забарвлення може бути пов’язане з особливостями довкілля. Кам’янисті береги, скельні ділянки та прозора вода Дністра створюють унікальні умови, які, ймовірно, можуть вплинути на зовнішній вигляд хижака.
Рибалка також зазначив, що він використовував під час лову цієї риби. Снасті:
- Вудилище: Favorite BB Sharp Jig 86
- Котушка: Shimano TwinPower 2500
- Шнур: YGK Bornrush #0.8
Що це за риба
Окремої "леопардової щуки" як виду не існує. Однак малюнок на тілі спійманої риби нагадує забарвлення південної, або італійської, щуки (Esox cisalpinus), для якої характерний контрастний і мозаїчний візерунок.
Вона характеризується забарвленням із косими поперечними смугами на боках. У молодих особин вони дуже чіткі, тоді як у дорослих мають тенденцію з’єднуватися, надаючи їм вермикульованого або мармурового вигляду.
Esox cisalpinus вважається окремим видом, природний ареал якого обмежений переважно північною і центральною Італією. При цьому достовірних даних про природне проживання цього виду в Дністрі не існує.
При цьому у Дністрі водиться звичайна щука (Esox lucius). Мабуть, незвичайний "леопардовий" малюнок — це рідкісна колірна морфа звичайної щуки, а не окремий вид.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець показав, яких хижаків дістав із Дніпра.