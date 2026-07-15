Рибалка спіймав майже леопардову щуку: що це за рідкісна риба і де вона водиться (фото)

Такий трофей попався досвідченому рибалці вперше

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Рибалці на Дністрі вдалося зловити щуку з рідкісним і неймовірно красивим леопардовим забарвленням з контрастним візерунком та яскравим золотисто-зеленим відтінком.

Про це він розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Threads. За словами рибалки, такі ексземпляри раніше йому ніколи ще не траплялися.

Автор посту припустив, що незвичайне забарвлення може бути пов’язане з особливостями довкілля. Кам’янисті береги, скельні ділянки та прозора вода Дністра створюють унікальні умови, які, ймовірно, можуть вплинути на зовнішній вигляд хижака.

Рибалка спіймав незвичайну щуку. Фото: Threads

Рибалка спіймав незвичайну щуку. Фото: Threads

Рибалка також зазначив, що він використовував під час лову цієї риби. Снасті:

Вудилище: Favorite BB Sharp Jig 86

Котушка: Shimano TwinPower 2500

Шнур: YGK Bornrush #0.8

Снасті. Фото: Threads

Що це за риба

Окремої "леопардової щуки" як виду не існує. Однак малюнок на тілі спійманої риби нагадує забарвлення південної, або італійської, щуки (Esox cisalpinus), для якої характерний контрастний і мозаїчний візерунок.

Вона характеризується забарвленням із косими поперечними смугами на боках. У молодих особин вони дуже чіткі, тоді як у дорослих мають тенденцію з’єднуватися, надаючи їм вермикульованого або мармурового вигляду.

Esox cisalpinus

Esox cisalpinus вважається окремим видом, природний ареал якого обмежений переважно північною і центральною Італією. При цьому достовірних даних про природне проживання цього виду в Дністрі не існує.

При цьому у Дністрі водиться звичайна щука (Esox lucius). Мабуть, незвичайний "леопардовий" малюнок — це рідкісна колірна морфа звичайної щуки, а не окремий вид.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець показав, яких хижаків дістав із Дніпра.