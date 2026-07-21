Різна ціна на один квиток: у Києві пропонують скасувати скандальне правило в електричках

До кінця голосування залишається 59 днів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні пропонують скасувати нову систему оплати в електричках. Дехто вважає нововведення "дискримінаційним".

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на петицію, автором якої виступив Андрій Машков.

Що відомо про нові правила

Йдеться про оплату проїзду в кільцевій електричці Kyiv City Express. З 22 липня вартість квитка тепер буде залежати від того, де саме пасажир його купує:

30 гривень – найнижча ціна при купівлі квитка через мобільний додаток у смартфоні;

37 гривень – найвища ціна на придбання квитка у касира безпосередньо в салоні вагона.

Думка автора петиції

Текст петиції відсилає до Конституції України, де йдеться про рівність людей перед законом, недоторканність їхніх прав та свобод.

"Не може бути жодних обмежень за кольором шкіри, соціальним статусом, майновим станом...", — пише автор.

Зазначається, що переважна більшість пасажирів кільцевої електрички — люди похилого віку, пенсіонери, які не можуть придбати собі сучасний телефон із додатком. Відповідно купити більш дешевий квиток у них не буде можливості.

Таким чином, на думку автора, нові правила оплати проїзду можуть порушувати Конституцію України та призвести до дискримінації громадян за майновим станом.

Рішення

"Нові правила придбання вартості квитків у кільцевій електричці слід відкоригувати до вартості 30 грн. незалежно від способу придбання квитків", — пропонує петиція.

Петиція

Довідка: збір підписів під ініціативою розпочався 21 липня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянула столична влада, він має зібрати 6000 підписів. До кінця голосування лишається 59 днів.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, що не так із новим Цивільним кодексом. Деякі позиції відкривають простір для корупції та маніпуляцій.