Разная цена на один билет: в Киеве предлагают отменить скандальное правило в электричках

До конца голосования остается 59 дней

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В Украине предлагают отменить новую систему оплаты в электричках. Некоторые считают нововведение "дискриминационным".

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию, автором которой выступил Андрей Машков.

Что известно о новых правилах

Речь об оплате проезда в кольцевой электричке Kyiv City Express. С 22 июля стоимость билета теперь будет зависить от того, где именно пассажир его покупает:

30 гривен – самая низкая цена при покупке билета через мобильное приложение в смартфоне;

37 гривен – самая высокая цена при приобретении билета у кассира непосредственно в салоне вагона.

Мнение автора петиции

Текст петиции отсылает к Конституции Украине, где говорится о равенстве людей перед законом, неприкосновенности их прав и свобод.

"Не может быть никаких ограничений по цвету кожи, социальному статусу, имущественному состоянию…", — пишет автор.

Отмечается, что подавляющее большинство пассажиров кольцевой электрички — пожилые люди, пенсионеры, которые не могут приобрести себе современный телефон с приложением. Соответственно, купить более дешевый билет у них не будет возможности.

Таким образом, по мнению автора, новые правила оплаты проезда могут нарушать Конституцию Украины и привести к дискриминации граждан по имущественному признаку.

Решение

"Новые правила приобретения стоимости билетов в кольцевой электричке следует откорректировать до стоимости 30 грн независимо от способа приобретения билетов", — предлагает петиция.

Петиция

Справка: cбор подписей под инициативой начался 21 июля 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрели столичные власти, он должен собрать 6000 подписей. До конца голосования остается 59 дней.

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