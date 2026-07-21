Почему в Киеве пенсии самые высокие по стране: эксминистр назвал весомую причину

Многие украинцы задаются вопросом, почему пенсионеры в столице получают значительно более высокие выплаты

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Средняя пенсия в Киеве на 1 июля 2026 года составляет 9901 грн, что является самым высоким показателем среди всех регионов Украины. Для сравнения, в Киевской области средний размер выплат составляет 7681 грн, а в ряде западных областей пенсионеры получают почти вдвое меньше, сообщает сервис "Опендатабот".

Почему разница между регионами столь велика, "Телеграф" спросил у бывшего министра труда и социальной политики Украины Павла Розенко.

Разница в размерах выплат существенна

По его словам, такая картина вполне закономерна, ведь размер пенсии напрямую зависит от заработной платы, которую человек получал в течение трудовой жизни.

"Если наложить карту средних пенсий на карту средних заработных плат, то мы увидим практически одинаковую картину. Пенсия – это производная от заработной платы", – отметил экс-министр.

Розенко объясняет, что в столице, а также в крупных промышленных регионах традиционно были значительно выше зарплаты. Именно поэтому сегодня там выше и пенсионные выплаты.

В то же время, по словам экс-чиновника, определенное влияние оказывают и высокие доходы отдельных категорий государственных служащих. Он отмечает, что уровень оплаты труда в органах власти, судах и прокуратуре в среднем в два-три раза превышает среднюю зарплату по стране. Соответственно это также отражается на будущих пенсиях.

Павел Розенко

Отдельно Павел Розенко прокомментировал тему так называемых спецпенсий. По его словам, часто создается впечатление, что именно они оказывают существенное влияние на общую статистику, однако на самом деле количество таких получателей относительно невелико.

"Вопрос спецпенсий — это не вопрос большой экономии бюджета Пенсионного фонда. Это вопрос социальной справедливости", — отметил экс-чиновник.

Он подчеркнул, что главная проблема заключается не в финансовой нагрузке, а в разном подходе государства к оценке труда разных профессий.

По словам Розенко, бывшие судьи или прокуроры могут получать пожизненное денежное содержание в размере 100-150 тысяч гривен, тогда как пенсии большинства учителей, врачей или представителей рабочих профессий в разы ниже.

Вопрос социальной справедливости остается открытым

"Непонятно, почему государство по-разному оценивает вклад судьи или прокурора и учителя, врача, токаря или слесаря. Это вопрос не экономии средств, а государственных приоритетов", – говорит политик.

Экс-чиновник подытожил, что региональный разрыв в пенсиях прежде всего отражает разницу в зарплатах, которые люди получали в течение своей карьеры. В то же время, дискуссия относительно специальных пенсий, по его мнению, касается прежде всего принципов социальной справедливости, а не возможности существенно сэкономить средства Пенсионного фонда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с масштабной пенсионной реформой в Украине: ИИ вынес вердикт.