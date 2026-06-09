Що не так з масштабною пенсійною реформою в Україні: ШІ виніс вердикт

Однією з ключових проблем, яку має вирішити реформа, є знецінення пенсій

Кабінет Міністрів представив концепцію пенсійної реформи, яка передбачає перехід до двокомпонентної системи виплат, обмеження максимальних пенсій та поступову відмову від спеціальних пенсій. Формально — це спроба зробити систему більш справедливою. Фактично — балансування на межі фінансових можливостей держави.

"Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував наявні дані про очікувану пенсійну реформу та наскільки вона врятує ситуацію з пенсіями. Зауважимо, законопроєкт наразі на стадії розробки, а опитані "Телеграфом" депутати Верховної Ради, які займаються питаннями соціальної політики, повідомили, що поки що не знають конкретних подробиць.

Що відомо про реформу

Урядова модель передбачає зміну підходу до нарахування пенсій. Серед ключових нововведень — запровадження гарантованого мінімального рівня виплат, скорочення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями тощо. Зокрема, складатись пенсія буде з двох частин:

базової, яку гарантує держава (в ідеалі має покривати прожитковий мінімум)

страхової, що залежатиме від стажу та сплачених внесків.

Також планується встановлення мінімальної пенсії на рівні не нижче 6 000 гривень, а максимальна виплата у солідарній системі буде обмежена — орієнтовно до 10 прожиткових мінімумів (близько 26 000 гривень за поточними розрахунками).

Окремим напрямом реформи є поступовий перехід від спеціальних пенсій до професійних пенсійних програм. Певні категорії отримувачів мають робити пенсійні накопичення через професійні внески. За задумом це має зберігати право на спецпенсію, навіть якщо немає повного стажу, а також знизити навантаження на солідарну пенсійну систему.

У Мінсоцполітики наголошують, що професійні пенсії фінансуватимуться не з державного бюджету, а коштом додаткових внесків роботодавців і накопичувальних механізмів. Солідарна ж система, згідно з концепцією, має стати більш самодостатньою: розподілятимуться лише ті кошти, які фактично надходять до Пенсійного фонду.

Чи вистачить у держави грошей на нові ідеї

ШІ акцентує, що головна задача реформи — перерозподілити фінанси всередині системи, адже втримати виплати на пристойному рівні в нинішній солідарній системі без підвищення податків не вдасться. На це також впливають вимоги МВФ, щоб пенсійна реформа не призвела до дефіциту пенсійного фонду.

Перерозподіл коштів відбудеться, зокрема завдяки переведенню отримувачів спецпенсій (прокурорів, суддів, інших категорій) на професійні накопичувальні програми. Також йдеться і про обмеження суми гарантованої базової пенсії від держави в разі, якщо її страхова частина буде надто великою. Зокрема в лютому йшлося про обмеження розміру страхової частини у розмірі 50% від середньої зарплати (при середній зарплаті в березні 23,2 тис. грн ця сума орієнтовно — 11,7 тис. грн, проте зауважимо — з огляду на озвучений максимальний рівень пенсії, ці дані могли втратити актуальність).

Також на користь держави працює підвищення необхідного страхового стажу, зокрема — у 2028 можна вийти на пенсію з 35 роками стажу.

Чи розв'яже ця реформа проблеми української пенсійної системи

На думку штучного інтелекту, реформа є спробою порятунку солідарної системи від колапсу. Він зауважує, що це лише тактичний крок, адже є ряд факторів, що впливають негативно.

Серед них — демографічна частина. Кількість працюючих людей занадто мала у співвідношенні до кількості пенсіонерів. Система не здатна створити гроші нізвідки, а через війну, міграцію та демографічну кризу платників податків не вистачає.

На інший негативний момент вказував голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. На його думку, бізнесу буде невигідно показувати великі доходи, якщо попри сплату більшого ЄСВ в нього відберуть базову частину пенсії, щоб скоротити розрив.

Проте є й позитивні моменти, зокрема — це дозволить вирівняти дисбаланс у виплатах при однаковому стажі, проте з різними роками виходу на пенсію. Також це спростить механізм нарахування та зменшить навантаження на соціальні послуги.

Вердикт ШІ — реформа це вимушений антикризовий крок, а справжнім розв'язанням стала б накопичувальна система пенсій, коли кожен збирає сам собі, та повернення громадян в Україну. Однак для накопичувальної системи потрібна низька інфляція та стабільна економіка, що під час війни надскладно реалізувати.

Раніше "Телеграф" пояснював, як в Україні розраховують пенсію. На неї напряму впливає середня зарплата.