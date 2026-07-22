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Прилетів просто на підвіконня: українка показала хижака, який має "містичну" репутацію (фото)

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Цей хижак легко адаптується до сучасного міського середовища
Цей хижак легко адаптується до сучасного міського середовища. Фото Колаж "Телеграфу"

Птах знайшов безпечне місце серед міської забудови

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Незвичайного гостя помітила українка просто на своєму вікні. Хижий птах спокійно сидів на підвіконні, а фото цієї зустрічі швидко зацікавило користувачів мережі.

Побачити пернатого можна у її дописі під ніком "iren20699" на Тhreads. Як виявилось, ним є боривітер.

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Світлина швидко зацікавила користувачів мережі, а в коментарях багато хто почав ділитися власними фото цих пернатих, яких також зустрічали у містах.

У мережі українці показали власні фото боривітрів
Боривітер дедалі частіше з’являється у містах України. Фото: Тhreads

Деякі українці називають боривітрів містичними птахами через їхню незвичну поведінку та рідкісні зустрічі. Однак поява цих хижаків у населених пунктах має цілком природне пояснення.

За словами орнітолога Василя Костюшина, передає "Телеграф", боривітри останнім часом все частіше освоюють міські території через наявність достатньої кількості їжі. У містах для них є чимало дрібних гризунів та невеликих птахів, які стають кормом.

До нових умов боривітри добре пристосовуються. Замість природних скель вони можуть використовувати дахи та висотні будинки, а замість мешканців степів — міських гризунів.

Водночас у місті на птахів чекають і певні небезпеки. Серед них — вуличні коти, хоча, за словами фахівця, не всі вони активно полюють на пернатих.

Таким чином, поява боривітрів у містах — це не випадковість, а результат їхньої здатності адаптуватися. Птахи знаходять тут їжу, місця для відпочинку та умови для життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайну ворону з рідкісним забарвленням, яку помітили у Києві.

Теги:
#Птахи #Місто #Сокіл