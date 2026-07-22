Прилетів просто на підвіконня: українка показала хижака, який має "містичну" репутацію (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Птах знайшов безпечне місце серед міської забудови
Незвичайного гостя помітила українка просто на своєму вікні. Хижий птах спокійно сидів на підвіконні, а фото цієї зустрічі швидко зацікавило користувачів мережі.
Побачити пернатого можна у її дописі під ніком "iren20699" на Тhreads. Як виявилось, ним є боривітер.
Посмотреть в Threads
Світлина швидко зацікавила користувачів мережі, а в коментарях багато хто почав ділитися власними фото цих пернатих, яких також зустрічали у містах.
Деякі українці називають боривітрів містичними птахами через їхню незвичну поведінку та рідкісні зустрічі. Однак поява цих хижаків у населених пунктах має цілком природне пояснення.
За словами орнітолога Василя Костюшина, передає "Телеграф", боривітри останнім часом все частіше освоюють міські території через наявність достатньої кількості їжі. У містах для них є чимало дрібних гризунів та невеликих птахів, які стають кормом.
До нових умов боривітри добре пристосовуються. Замість природних скель вони можуть використовувати дахи та висотні будинки, а замість мешканців степів — міських гризунів.
Водночас у місті на птахів чекають і певні небезпеки. Серед них — вуличні коти, хоча, за словами фахівця, не всі вони активно полюють на пернатих.
Таким чином, поява боривітрів у містах — це не випадковість, а результат їхньої здатності адаптуватися. Птахи знаходять тут їжу, місця для відпочинку та умови для життя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайну ворону з рідкісним забарвленням, яку помітили у Києві.