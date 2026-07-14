Рідкісні пернаті гості з Азії оселилися в Запоріжжі - їх вважають найкрасивішими в світі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На батьківщині їх вважають символом подружньої вірності та гармонії
Качки-мандаринки, які оселилися у Запоріжжі, вивели пташенят. Ці жителі Китаю, Кореї, Японії, Тайваню та Далекого Сходу не є аборигенним для України.
Фото малечі мандаринок з Запоріжжя біля однієї із запорізьких водойм показав фотограф Євген Вік. Птахи з'явилися у Запоріжжі кілька років тому.
Вперше качок-мандаринок у дикій природі області помітили у 2021 році на острові Хортиця. Згодом птахи почали з'являтися й на водоймах в інших районах Запоріжжя. Мандаринки залишилися не лише на період міграції, а, ймовірно, сформували власну місцеву популяцію.
Качки-мандаринки не є типовим видом для дикої природи України. На території Європи ці птахи з’явилися шляхом декоративного розведення. Окремі особини потрапили у природні умови, адоптувалися та почали розмножуватися.
Раніше мандаринку бачили у Черкасах
Наприкінці минулого року самця-мандаринку помітили на Дніпрі в Черкасах. Яскравий екзотичний птах долучився до зграї звичайних качок.
Качки-мандаринки оселяються в Україні — що про них відомо
Це — декоративний птах родини качкових. Самці мають дуже яскравий вигляд — різнобарвне оперення та чубчик на голові, а самки непримітні, як звичайні качки. Мандаринка вважається однією з найяскравіших і найкрасивіших качок у світі.
Довжина тіла самця сягає близько 48 см, самиці — до 41 см, розмах крил — 65–75 см. Вага птахів зазвичай становить 0,5–0,6 кг.
Мандаринок часто утримують у парках і зоопарках. У дикій природі ці качки живуть у лісах поблизу гірських річок та озер. Гніздуються мандаринки у дуплах дерев, іноді на висоті до 15 метрів.
Сезон розмноження цих качок починається наприкінці зими — на початку весни. Самка відкладає від 7 до 14 яєць і висиджує їх близько місяця. За оцінками фахівців, популяція мандаринок по всьому світу сягає 65–66 тисяч особин. Їхня чисельність зменшується.
Полювання на цих качок під забороною. У Східній Азії мандаринок вважають символом подружньої вірності та гармонії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до українця навідався містичний птах, якого вважають символом України. Кажуть, вони приносять звістки.