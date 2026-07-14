Рідкісні пернаті гості з Азії оселилися в Запоріжжі - їх вважають найкрасивішими в світі (фото)

На батьківщині їх вважають символом подружньої вірності та гармонії

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Качки-мандаринки, які оселилися у Запоріжжі, вивели пташенят. Ці жителі Китаю, Кореї, Японії, Тайваню та Далекого Сходу не є аборигенним для України.

Фото малечі мандаринок з Запоріжжя біля однієї із запорізьких водойм показав фотограф Євген Вік. Птахи з'явилися у Запоріжжі кілька років тому.

Мандаринки почуваються як вдома. Фото: Eugene Vik

Малеча почувається затишно поруч з мамою. Фото: Eugene Vik

Вперше качок-мандаринок у дикій природі області помітили у 2021 році на острові Хортиця. Згодом птахи почали з'являтися й на водоймах в інших районах Запоріжжя. Мандаринки залишилися не лише на період міграції, а, ймовірно, сформували власну місцеву популяцію.

Пташенята дуже милі. Фото: Eugene Vik

Мандаринки вивели дитинчат у Запоріжжі. Фото: Eugene Vik

Качки-мандаринки у Запоріжжі

Качки-мандаринки не є типовим видом для дикої природи України. На території Європи ці птахи з’явилися шляхом декоративного розведення. Окремі особини потрапили у природні умови, адоптувалися та почали розмножуватися.

Раніше мандаринку бачили у Черкасах

Наприкінці минулого року самця-мандаринку помітили на Дніпрі в Черкасах. Яскравий екзотичний птах долучився до зграї звичайних качок.

Качки-мандаринки оселяються в Україні — що про них відомо

Це — декоративний птах родини качкових. Самці мають дуже яскравий вигляд — різнобарвне оперення та чубчик на голові, а самки непримітні, як звичайні качки. Мандаринка вважається однією з найяскравіших і найкрасивіших качок у світі.

Пір'я мандаринки вражає багатством кольорів. Фото: facebook.com/dmr.parks

Довжина тіла самця сягає близько 48 см, самиці — до 41 см, розмах крил — 65–75 см. Вага птахів зазвичай становить 0,5–0,6 кг.

Мандаринок часто утримують у парках і зоопарках. У дикій природі ці качки живуть у лісах поблизу гірських річок та озер. Гніздуються мандаринки у дуплах дерев, іноді на висоті до 15 метрів.

Самець мандаринки виглядає, як птах з мультика. Фото: facebook.com/dmr.parks

Сезон розмноження цих качок починається наприкінці зими — на початку весни. Самка відкладає від 7 до 14 яєць і висиджує їх близько місяця. За оцінками фахівців, популяція мандаринок по всьому світу сягає 65–66 тисяч особин. Їхня чисельність зменшується.

Полювання на цих качок під забороною. У Східній Азії мандаринок вважають символом подружньої вірності та гармонії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до українця навідався містичний птах, якого вважають символом України. Кажуть, вони приносять звістки.