Прилетел прямо на подоконник: украинка показала хищника, имеющего "мистическую" репутацию (фото)

Птица нашла безопасное место среди городской застройки

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Необычного гостя заметила украинка прямо на своем окне. Хищная птица спокойно сидела на подоконнике, а фото этой встречи быстро заинтересовало пользователей сети.

Увидеть пернатого можно в ее сообщении под ником "iren20699" на Threads. Как оказалось, им есть пустельга (по-украински боривітер).

Фотография быстро заинтересовала пользователей сети, а в комментариях многие начали делиться собственными фото этих пернатых, которых также встречали в городах.

Пустельга все чаще появляется в городах Украины. Фото: Тreads

Некоторые украинцы называют пустельгов мистическими птицами из-за их необычного поведения и редких встреч. Однако появление этих хищников в населённых пунктах имеет вполне естественное объяснение.

По словам орнитолога Василия Костюшина, передает "Телеграф", пустельги в последнее время все чаще осваивают городские территории из-за наличия достаточного количества пищи. В городах для них немало мелких грызунов и небольших птиц, которые становятся кормом.

К новым условиям пустельги хорошо приспосабливаются. Вместо естественных скал они могут использовать крыши и высотные здания, а вместо обитателей степей — городских грызунов.

В то же время в городе птиц поджидают и определенные опасности. Среди них — уличные кошки, хотя, по словам специалиста, не все они активно охотятся на пернатых.

Таким образом, появление пустельг в городах — это не случайность, а результат их способности адаптироваться. Птицы находят здесь пищу, места для отдыха и условия для жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычной вороне с редкой окраской, которую заметили в Киеве.