Рідкісного хижого птаха все частіше можна зустріти в містах України. Чому так і як він виглядає

Як відомо, боривітри добре пристосовуються до умов міського середовища

В українських містах усе частіше можна побачити рідкісного хижого птаха — боривітра (інша назва — пустельга). Хоча зазвичай він обирає скелясті ділянки або відкриті простори, сьогодні боривітри активно заселяють урбанізовані території.

Причини такої поведінки пояснив "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України.

За словами експерта, ключову роль у цьому відіграє наявність кормової бази. У місті для боривітра вистачає і дрібних гризунів, і дрібних птахів — зокрема горобців, голубів. Саме тому ці хижаки з'являються там, де є чим поживитися, і де середовище нагадує їхнє природне.

"Місто — це як скелі для нього. Він може гніздуватися на якихось будівлях, як на урвищах десь біля річок, скажімо, чи моря", — каже орнітолог.

Боривітри добре пристосовуються до умов міського середовища. Замість природних скель — багатоповерхівки. А замість степових мишей — городні гризуни чи пташки, які розвелися у великій кількості у дворах.

Боривітер — хижий птах роду соколів

Василь Костюшин зауважує, що хоча в місті менше природних хижаків, загрози для птахів тут не зникають — зокрема, через вуличних котів. Втім, на думку науковця, не всі вони становлять серйозну небезпеку: "Кажуть, що дуже багато котів — і це таке навантаження на птахів додаткове, більше, ніж у лісах. Але я так думаю, що ні, тому що багато котів не дуже полюють на птахів".

Отже, поява боривітрів у містах — це не випадковість, а цілком логічне пристосування до змін навколишнього середовища. Птах вибирає міста, бо тут є все необхідне для виживання: корм, відносна безпека та зручні місця для гніздування.

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