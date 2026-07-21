Не виходить на сушу роками: цей дивовижний павук облаштовує собі підводні будинки в Україні (фото)

Природа створила справжнього водолаза

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Цей павук може роками залишатися під водою, але при цьому дихає не нею, а звичайним повітрям. Незвичайна істота створює власний "будинок" під товщею води та має унікальний спосіб виживання, який дивує.

Як розповіла співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук у коментарі "Телеграфу", цим павуком є сріблянка або ж Argyroneta aquatica. Він здатен виживати навіть у водоймах, які повністю промерзають. Залишає воду цей павук лише у виняткових випадках, адже саме водне середовище є його основним місцем існування.

Унікальний павук вражає своєю здатністю дихати під водою. Фото: Телеграф

Особливість павука полягає у способі дихання. Він будує під водою спеціальне гніздо з павутини, яке наповнює повітрям. Так утворюється своєрідний повітряний купол, у якому павук може перебувати тривалий час.

Сріблястий відтінок його тіла з’являється через бульбашку повітря, що утворюється навколо черевця. Повітря утримується завдяки спеціальним волоскам на тілі павука, а саме в цій ділянці розташовані отвори органів дихання.

Полює сріблянка також під водою. Її здобиччю стають личинки комах і дрібні ракоподібні. Спійману їжу павук переносить у свій повітряний купол, де потім її перетравлює.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець натрапив одразу на двох небезпечних павуків, від укусів яких можна померти.