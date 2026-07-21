Не выходит на сушу годами: этот удивительный паук обустраивает подводные дома в Украине (фото)

Природа создала настоящего водолаза

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Этот паук может годами оставаться под водой, но дышит при этом не ею, а обычным воздухом. Необычное существо создает собственный "дом" под толщей воды и имеет уникальный способ удивляющего выживания.

Как рассказала сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии "Телеграфу", этим пауком является серебрянка или Argyroneta aquatica. Он способен выживать даже в полностью промерзающих водоемах. Оставляет воду этот паук только в исключительных случаях, ведь именно водная среда является его основной средой обитания.

Уникальный паук поражает своей способностью дышать под водой. Фото: Телеграф

Особенность паука состоит в способе дыхания. Он строит под водой специальное гнездо из паутины, которое наполняет воздухом. Так появляется своеобразный воздушный купол, в котором паук может находиться длительное время.

Серебристый оттенок его тела появляется из-за пузырька воздуха, образующегося вокруг брюшка. Воздух удерживается благодаря специальным волоскам на теле паука, а именно в этом участке расположены отверстия органов дыхания.

Охотится серебрянка также под водой. Ее добычей становятся личинки насекомых и мелкие ракообразные. Пойманную пищу паук переносит в свой воздушный купол, где потом переваривает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинец наткнулся сразу на двух опасных пауков, от укусов которых можно умереть.