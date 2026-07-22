Не викидайте старі рукавички: як вони можуть врятувати взуття, рослини та гриль

Ці речі завжди лежать у шафі без діла

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Старі вовняні рукавички з дірками або ті, які вже ніхто не носить, не обов’язково одразу викидати. Навіть якщо вони втратили свій первісний вигляд, матеріал ще може бути корисним у господарстві.

Замість того щоб залишати їх без діла у шафі, їм можна знайти нове застосування вдома. Детальніше про ідеї написали в TN.

Один із найпростіших способів — використовувати рукавички для догляду за взуттям. Вовняна тканина добре підходить для нанесення крему чи воску на шкіряні черевики, адже допомагає рівномірно розподілити засіб і надати поверхні блиску. Для цього достатньо надягнути чисту рукавичку на руку, нанести трохи засобу та акуратно відполірувати взуття.

Також стару вовну можна використати під час вирощування рослин. Натуральні волокна здатні утримувати вологу, тому подрібнені шматочки чистої вовни можна додати на дно контейнера для розсади перед висаджуванням насіння. Це допомагає підтримувати більш стабільне середовище для молодих рослин.

Ще один варіант застосування — прибирання гриля. Після того як він повністю охолоне, стара рукавичка може допомогти прибрати попіл, пил та дрібне забруднення з поверхні. Завдяки текстурі вовни вона зручно захоплює залишки бруду перед основним миттям.

Корисні ідеї для старих рукавичок. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Такі прості способи дозволяють не поспішати позбуватися старих речей і повторно використовувати матеріали, які ще можуть стати у пригоді в побуті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не варто викидати маленькі пакетики із силікагелем, які часто знаходяться у коробках із взуттям. Їх можна використати у побуті.