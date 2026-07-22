Швидкість зросте, а ціни? Що станеться з тарифами мобільних операторів після запуску 5G

Чи доведеться платити більше за швидкий інтернет

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Запуск мережі 5G у Києві викликає чимало запитань у користувачів. Одне з головних — чи доведеться платити більше за мобільний зв'язок та інтернет після появи нової технології.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як передає "РБК-Україна", що впровадження 5G саме по собі не означає автоматичного підвищення тарифів. Хоча для запуску нової мережі мобільним операторам доведеться інвестувати в модернізацію інфраструктури, це не означає, що вартість послуг одразу зміниться.

У відомстві також наголосили, що Мінцифри не встановлює тарифи мобільних операторів і не впливає на їхню цінову політику. Водночас питання доступності послуг неодноразово обговорювали з представниками телеком-компаній.

За інформацією міністерства, користувачі зможуть підключатися до мережі 5G у межах своїх чинних тарифних планів. Тобто після запуску нової технології не потрібно буде обов'язково переходити на дорожчі пакети лише для того, щоб користуватися швидкісним інтернетом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому під час повітряної тривоги може зникати мобільний зв'язок. Ми пояснювали, чи пов'язано це з навмисним глушінням сигналу.