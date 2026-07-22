Скорость вырастет, а цены? Что будет с тарифами мобильных операторов после запуска 5G

Придется ли платить больше за быстрый интернет

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Запуск сети 5G в Киеве вызывает множество вопросов у пользователей. Одно из главных — придется ли платить больше за мобильную связь и интернет после появления новой технологии.

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как передает "РБК-Украина", что внедрение 5G само по себе не означает автоматического повышения тарифов. Хотя для запуска новой сети мобильным операторам придется инвестировать в модернизацию инфраструктуры, это не значит, что стоимость услуг сразу изменится.

В ведомстве также отметили, что Минцифры не устанавливает тарифы мобильных операторов и не влияет на их ценовую политику. В то же время, вопросы доступности услуг неоднократно обсуждались с представителями телеком-компаний.

По информации министерства, пользователи смогут подключаться к сети 5G в рамках своих тарифных планов. То есть, после запуска новой технологии не нужно будет обязательно переходить на более дорогие пакеты только для того, чтобы пользоваться скоростным интернетом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему во время воздушной тревоги может исчезать мобильная связь. Мы объясняли, связано ли это с преднамеренным глушением сигнала.