Дерев'яні стільці знову в моді: чому краще відмовитися від м'якої оббивки

У сучасних інтер'єрах набирає популярності новий тренд

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М'які обідні стільці, які ще донедавна вважалися символом затишку, поступово втрачають популярність. Дизайнери інтер'єру дедалі частіше радять звернути увагу на моделі з дерева без тканинної оббивки.

Про це пише польське видання Kobieta Gazeta.

Однією з головних причин популярності такого рішення стала практичність. Тканинна оббивка швидко накопичує пил, вбирає запахи та легко забруднюється. Особливо це помітно в будинках, де є маленькі діти або домашні тварини.

Дерев'яні поверхні значно простіше підтримувати в чистоті — достатньо лише регулярно протирати їх вологою серветкою. Крім того, вони легко вписуються як у скандинавський, так і в сучасний мінімалістичний чи японський стиль оформлення житла.

Практичне і стильне рішення

Ще одна перевага — довговічність. Якісні дерев'яні меблі можуть служити десятиліттями, а за потреби їх легко оновити. Поверхню можна відшліфувати, покрити новим лаком або пофарбувати в інший колір, що дозволяє освіжити інтер'єр без купівлі нових меблів.

Фахівці також звертають увагу, що сучасні дерев'яні стільці давно перестали бути незручними. Багато виробників пропонують моделі з ергономічними спинками, плавними вигинами та зручними сидіннями.

Якщо хочеться додати більше комфорту, достатньо використати тонкі знімні подушки, які легко прати або змінювати.

Популярними залишаються світлі породи дерева — дуб, ясен або бук. Водночас усе більше прихильників знаходять темні відтінки деревини, які додають інтер'єру елегантності та контрасту. Такі меблі добре поєднуються з натуральним каменем, металом і склом.

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