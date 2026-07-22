Деревянные стулья снова в моде: почему лучше отказаться от мягкой обивки

В современных интерьерах набирает популярность новый тренд

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Мягкие обеденные стулья, еще недавно считавшиеся символом уюта, постепенно теряют популярность. Дизайнеры интерьера все чаще советуют обратить внимание на модели из дерева без тканевой обивки.

Об этом пишет польское издание Kobieta Gazeta.

Одной из главных причин популярности такого решения стала практичность. Тканевая обивка быстро накапливает пыль, впитывает запахи и легко загрязняется. Особенно это заметно в домах, где есть маленькие дети или домашние животные.

Деревянные поверхности гораздо проще поддерживать в чистоте – достаточно лишь регулярно протирать их влажной салфеткой. Кроме того, они легко вписываются как в скандинавский, так и современный минималистичный или японский стиль оформления жилья.

Практичное и стильное решение

Еще одно преимущество – долговечность. Качественная деревянная мебель может служить десятилетиями, а при необходимости ее легко обновить. Поверхность можно отшлифовать, покрыть новым лаком или выкрасить в другой цвет, что позволяет освежить интерьер без покупки новой мебели.

Специалисты также обращают внимание на то, что современные деревянные стулья давно перестали быть неудобными. Многие производители предлагают модели с эргономичными спинками, плавными изгибами и удобными сиденьями.

Если хочется добавить больше комфорта, достаточно использовать тонкие съемные подушки, которые легко стирать или менять.

Популярными остаются светлые породы дерева – дуб, ясень или бук. В то же время все больше людей выбирают темные оттенки древесины, которые придают интерьеру элегантность и контрастность. Такая мебель хорошо сочетается с натуральным камнем, металлом и стеклом.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", маленькая кухня станет вдвое просторнее: 4 простых трюка от дизайнеров.