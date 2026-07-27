Згладжені зморшки й "нове" обличчя: як змінилася колишня соратниця Януковича Ганна Герман

На публіці колишня нардепка востаннє з'являлася у 2025 році

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Колишня соратниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман давно не бере участі в українській політиці, однак час від часу знову нагадує про себе. На найсвіжіших світлинах екснардепка "Партії регіонів" виглядає настільки інакше, що в мережі вкотре заговорили про пластичні операції та невдалі експерименти з образом.

Востаннє на публіці Герман з'являлася на Молитовному сніданку у Вашингтоні. На кадрах 65-річна екснардепка — у чорному діловому костюмі, з великими окулярами, прикрасами преміального сегмента та короткою зачіскою, яку багато користувачів навіть прийняли за перуку.

Особливе обговорення викликало її обличчя. Коментатори звернули увагу на дуже гладку шкіру, змінені риси та загалом помітно молодший вигляд. Подібні розмови навколо Герман виникають не вперше — вже багато років їй приписують регулярні косметологічні процедури й пластичні операції. Сама ж вона публічно не підтверджувала, що зверталася до пластичних хірургів.

Ганна Герман. Фото: zakordon.rayon.in.ua

На окремих світлинах, опублікованих із заходу, Герман також можна побачити поруч із Юлією Тимошенко. На світлинах вони мило спілкуються.

Ганна Герман і Юлія Тимошенко. Фото: zakordon.rayon.in.ua

Ганна Герман на Молитовному сніданку в Вашингтоні. Фото: телеграм

Втім, зовнішність — далеко не головне, чим запам'яталася Герман українцям. До приходу у велику політику вона працювала журналісткою, а згодом стала однією з найближчих соратниць Віктора Януковича. Спершу виконувала обов'язки його прессекретарки та радниці, а після перемоги Януковича на президентських виборах отримала посаду заступниці глави Адміністрації президента.

Ганна Герман

У Верховній Раді Герман двічі обиралася народною депутаткою від "Партії регіонів". Саме цей період і зробив її однією з найбільш впізнаваних представниць політичної сили, яка після Революції гідності фактично припинила існування. Вона підтримувала курс тодішньої влади та голосувала за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, що стали одним із символів спроби придушити Євромайдан.

Ганна Герман та Віктор Янукович

Після втечі Януковича до Росії Герман більше не повернулася у велику українську політику. Час від часу вона з'являється на публічних заходах, однак колишнього політичного впливу вже не має. І якщо політичну кар'єру Герман навряд чи можна назвати успішною після 2014 року, то спроби виглядати молодше, схоже, вона не полишає.

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