Не поспішайте одразу братися за швабру: прибирання перед приходом гостей може зайняти всього 15 хвилин

Не потрібно витрачати сили на прибирання речей, які гості, ймовірно, навіть не помітять

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Коли до нас мають прийти гості, багато хто починає генеральне прибирання: миє підлогу, чистить ванну чи намагається зробити всю квартиру ідеальною. Але дизайнери інтер’єру кажуть, що перше враження створюють зовсім не ці речі.

За словами експертів з видання "elle", головне — не блискуча чистота, а відсутність візуального шуму. Саме зайві предмети, які лежать без певного місця, можуть зробити навіть охайний дім захаращеним.

Почніть із поверхонь

Експерти радять насамперед прибрати горизонтальні поверхні — журнальні та обідні столи, кухонну стільницю, тумби у передпокої.

Саме ці місця гості помічають першими. Чеки, ключі, пакети, дроти чи різні дрібниці можуть створювати відчуття безладу навіть у чистій квартирі. Натомість кілька продуманих деталей — ваза, красивий піднос чи книги — зроблять простір стильнішим.

Книги, свічки та інші предмети на журнальному столику. Фото: planner5d

Не кількість речей, а порядок має значення

Затишний дім не означає, що в ньому має бути мало предметів. Особисті речі, фотографії чи книги додають характеру.

Проблема виникає тоді, коли побутові речі не мають свого місця: сумки, іграшки, зарядки чи випадкові предмети на видному місці створюють хаос.

Безлад у кімнаті. Фото: dreamstime

Особливу увагу — кухні та передпокою

У квартирах із відкритим плануванням кухня часто стає першою зоною, яку бачать гості. Варто прибрати зайві упаковки та залишити лише те, що виглядає охайно й доречно.

Передпокій також формує перше враження. Розкидане взуття, куртки та сумки краще сховати, а вільний простір доповнити дзеркалом, лампою чи квітами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зробити з відром для сміття, аби воно не смерділо.