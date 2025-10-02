Пікантна знахідка здивувала мережу. Як виглядають старі журнали 18+ і скільки коштують

Показали і відповідні відеокасети

У мережі можна знайти чимало цікавих знахідок, серед яких є навіть колекційні та унікальні речі. Так, до прикладу, в Україні продають старі журнали Playboy.

Про це свідчить оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Один журнал коштує 400 грн.

Як зазначив автор оголошення, він продає кілька унікальних старих журналів з пікантними фото для чоловіків, а також і кілька відеокасет. Журнали Playboy йдуть за 1980-1990 років. На фото можна побачити кілька обкладинок, які виглядають цікаво. В очі впадає і те, як одягнені моделі, і те, як збереглись журнали. Вони у досить непоганому стані, мають кілька заломів та потертостей, але загалом досить гарної якості.

Продають старий Playboy

Старий журнал Playboy

Журнал Playboy за 1986

Журнал Playboy за 1996

Також продаються і вісім відеокасет з еротичними фільмами. Усі приблизно тих же років випуску, як і гарячі журнали. Вартість касет становить 400-500 грн за одну штуку. Ціна залежить від самого фільму. Хоча є серед касет й відносно нові за 2003 рік.

Старі касети з еротикою

