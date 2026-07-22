Рус

Нарешті дочекалися: в "АТБ" з'являться нові позиції у спеціальних вітринах

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Клієнти мережі давно чекали на це розширення асортименту
Клієнти мережі давно чекали на це розширення асортименту. Фото Телеграф

Покупцям обіцяють широкий вибір гарячих страв, хоча ціни поки що не розкривають

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

У магазинах мережі "АТБ" продовжують з'являтися нові відділи. Вже найближчими днями в окремих супермаркетах запрацюють нові теплові вітрини з готовими гарячими стравами. Про це стало відомо із допису у Threads.

Один із користувачів поділився у соцмережах фотографією встановленого обладнання. За словами автора допису, нові вітрини вже з'явилися в окремих магазинах Вінниці. Наразі вони порожні, однак відкриття нібито заплановане орієнтовно на 24–25 липня.

Асортимент обіцяє бути широким

Зазначається, що асортимент не обмежиться лише хот-догами, які вже продаються у відділі випічки. За попередньою інформацією, покупцям запропонують значно більше гарячих страв.

Зокрема, у продажу можуть з'явитися:

  • сирники;
  • гарячі млинці;
  • різні види хот-догів;
  • печені курячі крильця.

При цьому інформації про вартість нових позицій поки що немає. Автор допису зазначає, що працівники магазину не змогли повідомити ціни, оскільки теплова вітрина ще не запущена в роботу.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у "АТБ" з'явився новий "сірий" магазин: чим відрізняється від "чорних" та "синіх".

Теги:
#Супермаркет #Кулінарія #Гарячі страви #АТБ