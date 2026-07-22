Нарешті дочекалися: в "АТБ" з'являться нові позиції у спеціальних вітринах

Покупцям обіцяють широкий вибір гарячих страв, хоча ціни поки що не розкривають

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У магазинах мережі "АТБ" продовжують з'являтися нові відділи. Вже найближчими днями в окремих супермаркетах запрацюють нові теплові вітрини з готовими гарячими стравами. Про це стало відомо із допису у Threads.

Один із користувачів поділився у соцмережах фотографією встановленого обладнання. За словами автора допису, нові вітрини вже з'явилися в окремих магазинах Вінниці. Наразі вони порожні, однак відкриття нібито заплановане орієнтовно на 24–25 липня.

Асортимент обіцяє бути широким

Зазначається, що асортимент не обмежиться лише хот-догами, які вже продаються у відділі випічки. За попередньою інформацією, покупцям запропонують значно більше гарячих страв.

Зокрема, у продажу можуть з'явитися:

сирники;

гарячі млинці;

різні види хот-догів;

печені курячі крильця.

При цьому інформації про вартість нових позицій поки що немає. Автор допису зазначає, що працівники магазину не змогли повідомити ціни, оскільки теплова вітрина ще не запущена в роботу.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у "АТБ" з'явився новий "сірий" магазин: чим відрізняється від "чорних" та "синіх".