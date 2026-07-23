Найдешевше філе з Китаю: що приховують про популярну рибу з супермаркету

Через умови вирощування її називають "водяною свинею"

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Біле філе тілапії давно стало одним із найдоступніших видів риби в українських магазинах. Вона приваблює покупців доступною ціною, майже повною відсутністю кісток і нейтральним смаком. Водночас, навколо цього продукту роками точаться суперечки щодо якості та користі для здоров'я.

Докладніше про те, що відомо про цю рибу і чи варто її купувати, розповість "Телеграф".

Де її вирощують

Особливість тілапії полягає в тому, що її майже не виловлюють у дикій природі для промислових потреб. Практично весь обсяг риби, який продається у світі, вирощують на спеціальних аквакультурних фермах.

Найбільшим постачальником тілапії в Україну є Китай. За різними оцінками, саме звідти надходить понад 80–85% усього замороженого філе, представленого в українських торговельних мережах, зокрема в "АТБ", "Сільпо" та інших супермаркетах.

Другий за обсягами напрямок з Південно-Східної Азії. Там також практикується штучне розведення у басейнах та річкових фермах.

Загалом же Тілапія походить з Африки (її часто називають "королівською рибою Нілу"). З Туреччини та Єгипту до нас іноді везуть дорожчу, охолоджену і більш якісну заморожену рибу.

Її майже завжди вирощують у неволі

Що не так з якістю цієї риби

Навколо тілапії давно існує чимало "страшилок". Причина полягає в тому, що ця риба надзвичайно невибаглива до умов існування. Вона може жити й рости практично в будь-якій воді та їсти будь-що: від комбікорму до відходів.

Через здатність швидко рости та споживати різноманітні корми її навіть неофіційно називають "водяною свинею".

Експерти звертають увагу, що на окремих азійських фермах рибу можуть вирощувати у дуже щільно заселених басейнах. За таких умов виробники іноді застосовують антибіотики або антисептичні препарати для профілактики захворювань.

Вона приваблює покупців низькою ціною та нейтральним смаком

Наскільки вона корисна

Ще одна особливість тілапії стосується її поживної цінності. На відміну від багатьох видів морської риби, вирощена на комбікормах тілапія містить менше корисних жирних кислот Омега-3. Натомість у ній може бути більше Омега-6 (що в великих кількостях вважається мінусом).

Фахівці зазначають, що сам по собі цей факт не робить рибу шкідливою, однак за збалансованого харчування рекомендується урізноманітнювати раціон й іншими видами риби, багатими на Омега-3.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому хек у магазинах завжди продають без голови (фото).