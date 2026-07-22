Варто двічі подумати: чому краще не купувати заморожену рибу в пластиковій упаковці

Якого продукту потрібно уникати

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Заморожена риба здається простим і безпечним вибором, але є деталь, яку багато хто ігнорує під час покупки. Виявляється, важливо звертати увагу не лише на сам продукт, а й на його упаковку.

Особливо це стосується упаковок, у складі яких є різні добавки для міцності, гнучкості та захисту від пошкоджень. Найбільше занепокоєння викликають бісфеноли та пластифікатори, як написали фахівці з Оk Diario.

Ці речовини додають у пластик, щоб зробити його більш зручним у використанні, однак під час контакту з їжею вони можуть переходити у продукт.

Заморожена риба в упаковці. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Чим довше риба залишається у пластиковій упаковці, тим вищою може бути кількість таких сполук, які вона поглинає. Особливо це актуально для заморожених продуктів, які можуть зберігатися тижнями або навіть довше.

Щоб зменшити можливий вплив пластику, після покупки рибу краще не залишати надовго у заводському пакуванні, а перекладати її у спеціальні ємності або пакети, призначені для зберігання продуктів. Також варто звертати увагу на якість упаковки та умови зберігання риби в магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які консерви зі сардин кращі — в "АТБ" чи "Сільпо".