Битва "67%": який популярний майонез виявився натуральнішим — "Гуляй-поле" чи "Щедро"
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Популярні майонези пройшли порівняння — один з них не має зайвих добавок
Багато хто обирає майонез, звертаючи увагу лише на жирність і знайомий бренд. Але однаковий відсоток жирності ще не означає однаковий склад — у двох популярних продуктах є суттєві відмінності, які можуть вплинути на вибір покупців.
"Телеграф" порівняв майонез від двох популярних виробників, щоб розповісти, чим насправді вони відрізняються.
Для порівняння було обрано продукцію "Гуляй-поле" ("Традиційний") та "Щедро" ("Провансаль") з жирністю в 67%. На перший погляд, вони майже однакові: мають однакову жирність і схожу калорійність. Однак склад продуктів суттєво відрізняється.
Чим відрізняються "Гуляй-поле" та "Щедро":
"Гуляй-поле"
- має простіший склад без зайвих добавок;
- без штучних консервантів і стабілізаторів;
- для смаку використовують гірчичну олію, а колір дає бета-каротин;
- через меншу кількість добавок зберігається близько 90 днів.
"Щедро"
- має більше компонентів, які допомагають довше зберігати продукт;
- у складі є стабілізатори, консервант та ароматизатор;
- може зберігатися до 120 днів;
- завдяки яєчному жовтку має густішу та більш кремову текстуру.
Таким чином, вибір залежить від того, що для вас важливіше. Тим, хто шукає максимально простий склад із мінімумом добавок, більше підійде "Гуляй-поле". А тим, хто надає перевагу густій текстурі та насиченому смаку класичного майонезу, може сподобатися "Щедро".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке молоко краще — "Яготинське" чи "ПростоНаше".