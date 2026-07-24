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Битва "67%": який популярний майонез виявився натуральнішим — "Гуляй-поле" чи "Щедро"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Що варто знати перед покупкою цього соусу Новина оновлена 24 липня 2026, 09:50
Що варто знати перед покупкою цього соусу. Фото Колаж "Телеграфу"

Популярні майонези пройшли порівняння — один з них не має зайвих добавок

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Багато хто обирає майонез, звертаючи увагу лише на жирність і знайомий бренд. Але однаковий відсоток жирності ще не означає однаковий склад — у двох популярних продуктах є суттєві відмінності, які можуть вплинути на вибір покупців.

"Телеграф" порівняв майонез від двох популярних виробників, щоб розповісти, чим насправді вони відрізняються.

Для порівняння було обрано продукцію "Гуляй-поле" ("Традиційний") та "Щедро" ("Провансаль") з жирністю в 67%. На перший погляд, вони майже однакові: мають однакову жирність і схожу калорійність. Однак склад продуктів суттєво відрізняється.

Чим відрізняються "Гуляй-поле" та "Щедро":

"Гуляй-поле"

  • має простіший склад без зайвих добавок;
  • без штучних консервантів і стабілізаторів;
  • для смаку використовують гірчичну олію, а колір дає бета-каротин;
  • через меншу кількість добавок зберігається близько 90 днів.

"Щедро"

  • має більше компонентів, які допомагають довше зберігати продукт;
  • у складі є стабілізатори, консервант та ароматизатор;
  • може зберігатися до 120 днів;
  • завдяки яєчному жовтку має густішу та більш кремову текстуру.
Склад майонезу "Гуляй-поле" ("Традиційний") та "Щедро" ("Провансаль")
Що є в складі майонезу "Гуляй-поле" ("Традиційний") та "Щедро" ("Провансаль"). Фото: Телеграф

Таким чином, вибір залежить від того, що для вас важливіше. Тим, хто шукає максимально простий склад із мінімумом добавок, більше підійде "Гуляй-поле". А тим, хто надає перевагу густій текстурі та насиченому смаку класичного майонезу, може сподобатися "Щедро".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке молоко краще — "Яготинське" чи "ПростоНаше".

Теги:
#Продукти #Склад #Майонез