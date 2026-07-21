Справа не у жирності: яке молоко та чому краще — "Яготинське" чи "ПростоНаше"

Жирність майже однакова, але склад відрізняється

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Багато покупців обирають молоко, орієнтуючись лише на цифру на упаковці, але цього може бути недостатньо. Два пастеризовані продукти з майже однаковими показниками можуть відрізнятися за вмістом білка, складом та здатністю утворювати якісну піну для кави.

"Телеграф" порівняв два поширені варіанти — "Яготинське" 2,6% та "Просто Наше" 2,5% — і з’ясували, у чому полягає головна різниця між ними.

Головна різниця — у кількості білка

Різниця у жирності між цими двома видами молока становить лише 0,1%, тому на смак її практично неможливо відчути.

Однак більш помітною є різниця у вмісті білка. У "Яготинському" його міститься 2,8 грама на 100 грамів продукту, тоді як у "Просто Нашому" — 3 грами.

Здавалося б, відмінність мінімальна, але саме білок відіграє важливу роль для тих, хто любить каву з молоком. Саме білкові компоненти допомагають створювати щільну та стабільну пінку під час збивання.

Тому молоко з трохи вищим вмістом білка може краще підходити для капучино чи латте — піна виходить більш однорідною і довше зберігає текстуру.

Склад молока "Яготинське" та "ПростоНаше". Фото: Телеграф

Склад на упаковці: у чому нюанс

Ще одна відмінність помітна у формулюванні складу.

На упаковці "Яготинського" зазначено, що продукт виготовлений із незбираного та знежиреного молока. Це означає, що виробник нормалізує жирність продукту, змішуючи різні види молочної сировини для отримання необхідного показника.

У "Просто Наше" склад вказаний простіше — "молоко коров’яче 100%".

Чи має значення термін зберігання

"Яготинське" можна зберігати 12 днів, а "Просто Наше" — 14 днів. Така різниця не є суттєвою, адже обидва продукти належать до пастеризованого молока короткого терміну зберігання.

На цей показник впливають умови виробництва, пакування та температурний режим під час зберігання.

Яке молоко краще вибрати

Якщо молоко купують переважно для кави, варто звернути увагу на продукт із вищим вмістом білка — у цьому випадку перевагу має "Просто Наше".

Для звичайного вживання різниця між двома варіантами буде майже непомітною. Обидва продукти мають однакову калорійність — близько 53 ккал на 100 грамів — і схожі показники за основними характеристиками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка різниця між маслами "Ферма" та "Злагода".