Битва "67%": какой популярный майонез оказался более натуральным — "Гуляй-поле" или "Щедро"

Популярные майонезы прошли сравнение — у одного из них нет лишних добавок

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Многие выбирают майонез, обращая внимание только на жирность и знакомый бренд. Но одинаковый процент жирности еще не означает одинаковый состав — в двух популярных продуктах существенные отличия, которые могут повлиять на выбор покупателей.

"Телеграф" сравнил майонез от двух популярных производителей, чтобы рассказать, чем на самом деле они отличаются.

Для сравнения была выбрана продукция "Гуляй-поле" ("Традиційний") и "Щедро" ("Провансаль") с жирностью в 67%. На первый взгляд, они почти одинаковы: обладают одинаковой жирностью и схожей калорийностью. Однако состав продуктов существенно отличается.

Чем отличаются "Гуляй-поле" и "Щедро":

"Гуляй-поле"

имеет более простой состав без лишних добавок;

без искусственных консервантов и стабилизаторов;

для вкуса используют горчичное масло, а цвет дает бета-каротин;

из-за меньшего количества добавок сохраняется около 90 дней.

"Щедро"

имеет большее количество компонентов, которые помогают дольше хранить продукт;

в составе есть стабилизаторы, консервант и ароматизатор;

может храниться до 120 дней;

благодаря яичному желтку имеет более густую и кремовую текстуру.

Что в составе майонеза "Гуляй-поле" ("Традиційний") и "Щедро" ("Провансаль"). Фото: Телеграф

Таким образом, выбор зависит от того, что вам важнее. Тем, кто ищет максимально простой состав с минимумом добавок, больше подойдет "Гуляй-поле". А тем, кто предпочитает густую текстуру и насыщенный вкус классического майонеза, может понравиться "Щедро".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое молоко лучше — "Яготинське" или "ПростоНаше".