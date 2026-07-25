Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція боїв андеркарда (відео)

Пряма відеотрансляція поєдинків раннього преліму

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У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться масштабний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) спробує перемогти албанського супертяжа Крістіана Пренгу (20-1, 20 КО).

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція розігрівальних боїв шоу Джошуа — Пренга. Слідкувати за вечором боксу в Ер-Ріяді можна у статті: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу". Орієнтовний початок — о 16:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пренга

Додамо, що в основному карді шоу пройдуть 6 боїв, включаючи головний поєдинок Джошуа — Пренга. Початок мейнкарду о 20:00 за київським часом.

Очікується, що у прелімах виступить український боксер Олександр Хижняк, проте організатори можуть показати поєдинок українця й у платній трансляції. Зазначимо, Олександр на прізвисько "Полтавський танк" дебютував у профі на вечорі боксу Усика в Україні. Тоді Хижняк здобув дострокову перемогу у першому раунді.

Повний кард шоу Джошуа — Пренга

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Джошуа — Пренга. Крім того, озвучено прогноз на цей поєдинок.