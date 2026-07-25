Мариновані помідори за годину: готуються швидко, з'їдаються ще швидше (відео)
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Відмінне доповнення практично до будь-якої страви
Не завжди є час чекати кілька днів, поки овочі промаринуються в холодильнику. Іноді хочеться отримати готову закуску до столу вже за годину. Це легко організувати з коктейльними помідорами та маринадом на основі овочів і спецій.
Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка liliya.cooking, яка опублікувала покрокове приготування закуски у своєму Instagram.
Як замаринувати помідори – швидкий спосіб
Для цієї страви краще вибирати щільні коктейльні помідори однакового розміру, щоб вони рівномірно промаринувалися. Маринад варто збивати блендером до однорідної консистенції. У такому разі він краще обволікає половинки помідорів і швидше віддає їм смак. Чим довше закуска постоїть у холодильнику, тим насиченішим вийде смак, але година — це той мінімум, після якого страву вже можна подавати на стіл.
Інгредієнти
- помідори коктейльні — 1 кг
- петрушка — пучок
- часник — 6 зубчиків
- перець болгарський — 1 штука
- сіль — 1 чайна ложка
- цукор — 1 столова ложка
- оцет 9% — 1 столова ложка
- олія — 2 столові ложки
Приготування
- Помідори вимити й розрізати навпіл. Петрушку дрібно нарізати й додати до помідорів.
- Перець, часник, сіль, цукор, оцет і олію збити блендером до однорідної маси.
- Отриманий маринад додати до помідорів і петрушки, добре перемішати.
- Поставити закуску в холодильник мінімум на годину.
Як подавати
Мариновані помідори добре подавати як самостійну закуску, а також у поєднанні з відвареною картоплею, м’ясними стравами на грилі або шашликом. Ароматний маринад можна використовувати як заправку для салатів зі свіжих овочів.
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