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Мариновані помідори за годину: готуються швидко, з'їдаються ще швидше (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Мариновані помідори
Мариновані помідори. Фото Колаж "Телеграфу"

Відмінне доповнення практично до будь-якої страви

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Не завжди є час чекати кілька днів, поки овочі промаринуються в холодильнику. Іноді хочеться отримати готову закуску до столу вже за годину. Це легко організувати з коктейльними помідорами та маринадом на основі овочів і спецій.

Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка liliya.cooking, яка опублікувала покрокове приготування закуски у своєму Instagram.

Як замаринувати помідори – швидкий спосіб

Для цієї страви краще вибирати щільні коктейльні помідори однакового розміру, щоб вони рівномірно промаринувалися. Маринад варто збивати блендером до однорідної консистенції. У такому разі він краще обволікає половинки помідорів і швидше віддає їм смак. Чим довше закуска постоїть у холодильнику, тим насиченішим вийде смак, але година — це той мінімум, після якого страву вже можна подавати на стіл.

Інгредієнти

  • помідори коктейльні — 1 кг
  • петрушка — пучок
  • часник — 6 зубчиків
  • перець болгарський — 1 штука
  • сіль — 1 чайна ложка
  • цукор — 1 столова ложка
  • оцет 9% — 1 столова ложка
  • олія — 2 столові ложки

Приготування

  1. Помідори вимити й розрізати навпіл. Петрушку дрібно нарізати й додати до помідорів.
  2. Перець, часник, сіль, цукор, оцет і олію збити блендером до однорідної маси.
  3. Отриманий маринад додати до помідорів і петрушки, добре перемішати.
  4. Поставити закуску в холодильник мінімум на годину.

Як подавати

Мариновані помідори добре подавати як самостійну закуску, а також у поєднанні з відвареною картоплею, м’ясними стравами на грилі або шашликом. Ароматний маринад можна використовувати як заправку для салатів зі свіжих овочів.

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Теги:
#Помідори #Рецепти #Закуска