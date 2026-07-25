Мариновані помідори за годину: готуються швидко, з'їдаються ще швидше (відео)

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Не завжди є час чекати кілька днів, поки овочі промаринуються в холодильнику. Іноді хочеться отримати готову закуску до столу вже за годину. Це легко організувати з коктейльними помідорами та маринадом на основі овочів і спецій.

Цим рецептом поділилася кулінарна блогерка liliya.cooking, яка опублікувала покрокове приготування закуски у своєму Instagram.

Як замаринувати помідори – швидкий спосіб

Для цієї страви краще вибирати щільні коктейльні помідори однакового розміру, щоб вони рівномірно промаринувалися. Маринад варто збивати блендером до однорідної консистенції. У такому разі він краще обволікає половинки помідорів і швидше віддає їм смак. Чим довше закуска постоїть у холодильнику, тим насиченішим вийде смак, але година — це той мінімум, після якого страву вже можна подавати на стіл.

Інгредієнти

помідори коктейльні — 1 кг

петрушка — пучок

часник — 6 зубчиків

перець болгарський — 1 штука

сіль — 1 чайна ложка

цукор — 1 столова ложка

оцет 9% — 1 столова ложка

олія — 2 столові ложки

Приготування

Помідори вимити й розрізати навпіл. Петрушку дрібно нарізати й додати до помідорів. Перець, часник, сіль, цукор, оцет і олію збити блендером до однорідної маси. Отриманий маринад додати до помідорів і петрушки, добре перемішати. Поставити закуску в холодильник мінімум на годину.

Як подавати

Мариновані помідори добре подавати як самостійну закуску, а також у поєднанні з відвареною картоплею, м’ясними стравами на грилі або шашликом. Ароматний маринад можна використовувати як заправку для салатів зі свіжих овочів.

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