Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу

Британський гігант спробує пройти албанський бар’єр

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У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться велике шоу професійного боксу. У головному бою битимуться британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Пренга. Шоу розпочнеться поєдинками раннього преліму, що будуть доступні тут для безкоштовного перегляду. Початок о 16:00 за київським часом. Головний бій стартує після опівночі.

Онлайн-трансляція вечора боксу Джошуа — Пренга (оновлюється)

Пряма відеотрансляція поєдинків раннього андеркарда

Де дивитись бій Джошуа — Пренга

У прямому етері в Україні та світі шоу боксу Джошуа — Пренга покаже медіаплатформа DAZN. Трансляція здійснюватиметься на платній основі.

Прогноз поєдинку Джошуа — Пренга

AJ є беззаперечним фаворитом бою. Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,03 на перемогу Джошуа. Одночасно успіх албанця менш ймовірний — коефіцієнт 9,00. Штучний інтелект ChatGPT оцінив ймовірність перемоги Джошуа в 90%. Редакція "Телеграфа" ставить на перемогу Джошуа технічним нокаутом до шостого раунду.

Повний андеркард шоу Джошуа — Пренга

В андеркарді шоу пройдуть кілька чудових поєдинків, зокрема на ринг вийде українець Олександр Хижняк.

Повний кард шоу Джошуа — Пренга

Характеристики бійців

Джошуа трохи старше (36 проти 35 років) та вище (198 проти 196 см). На зважуванні албанець переважив британця (118,57 проти 113,85 кг).

Ентоні Джошуа vs Крістіан Пренга/Фото: x.com/ringmagazine

Джошуа готувався до бою з Пренгою під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Останнім часом британець здружився з Олександром Усиком та його командою. Українець звільнив усі титули та відкрив дорогу Ентоні до чемпіонства. У наступному поєдинку, AJ, ймовірно, битиметься проти Тайсона Ф’юрі.