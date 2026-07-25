Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу
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Британський гігант спробує пройти албанський бар’єр
У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться велике шоу професійного боксу. У головному бою битимуться британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Пренга. Шоу розпочнеться поєдинками раннього преліму, що будуть доступні тут для безкоштовного перегляду. Початок о 16:00 за київським часом. Головний бій стартує після опівночі.
Онлайн-трансляція вечора боксу Джошуа — Пренга (оновлюється)
Де дивитись бій Джошуа — Пренга
У прямому етері в Україні та світі шоу боксу Джошуа — Пренга покаже медіаплатформа DAZN. Трансляція здійснюватиметься на платній основі.
Прогноз поєдинку Джошуа — Пренга
AJ є беззаперечним фаворитом бою. Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,03 на перемогу Джошуа. Одночасно успіх албанця менш ймовірний — коефіцієнт 9,00. Штучний інтелект ChatGPT оцінив ймовірність перемоги Джошуа в 90%. Редакція "Телеграфа" ставить на перемогу Джошуа технічним нокаутом до шостого раунду.
Повний андеркард шоу Джошуа — Пренга
В андеркарді шоу пройдуть кілька чудових поєдинків, зокрема на ринг вийде українець Олександр Хижняк.
Характеристики бійців
Джошуа трохи старше (36 проти 35 років) та вище (198 проти 196 см). На зважуванні албанець переважив британця (118,57 проти 113,85 кг).
Джошуа готувався до бою з Пренгою під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Останнім часом британець здружився з Олександром Усиком та його командою. Українець звільнив усі титули та відкрив дорогу Ентоні до чемпіонства. У наступному поєдинку, AJ, ймовірно, битиметься проти Тайсона Ф’юрі.