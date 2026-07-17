Працюють з дому, а отримують десятки тисяч: які зарплати у monobank

Дехто може отримувати понад 45 тисяч в місяць

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monobank є одним із найвідоміших банків України, тому багатьох цікавить, на яку зарплату можуть розраховувати його працівники.

Згідно з інформацією, опублікованою на платформі Work.ua, рівень оплати залежить від посади. Найвищу зарплату серед зазначених вакансій отримує консультант контакт-центру — роботодавець пропонує від 32 400 до 46 100 гривень на місяць.

Вакансії monobank. Фото: Work.ua

Дещо менший рівень оплати передбачений для оператора контакт-центру — від 28 400 до 37 700 гривень. Такий самий діапазон зарплати вказаний і для фахівця контакт-центру — 28 400–37 700 гривень.

Усі ці посади передбачають дистанційний формат роботи, що дозволяє виконувати обов'язки з дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що робота в супермаркетах "АТБ" і "Сільпо" стала вигіднішою. У низці міст касирам і продавцям-консультантам пропонують зарплату понад 40 тисяч гривень на місяць. Водночас рівень оплати залежить від регіону: у великих містах він суттєво вищий, тоді як в інших населених пунктах запропоновані зарплати помітно нижчі.