Ми ковтаємо павуків уві сні? Відповідь здивує

Страх перед павуками часто перебільшений

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Багато років люди чули хоч раз популярний міф, коли люди уві сні можуть з'їсти павука. Одні вважають його правдою, інші — вигадкою, але мало хто знає, що насправді кажуть про це фахівці.

Професор Джеймс Логан пояснив, що павуки не зацікавлені в тому, щоб повзати по людях, а тим більше залазити до рота, передає видання Dnevno. За його словами, така поведінка для них не має сенсу, адже люди не є їхньою здобиччю.

Експерт також зазначив, що гучне дихання або хропіння лише відлякує павуків. Вони намагаються триматися якомога далі від людей, а не наближатися до них.

Чи справді павуки можуть потрапити до рота, коли ми спимо. Фото: Телеграф

Окремо професор розповів і про укуси павуків. Майже всі вони здатні кусатися, але більшість видів навіть не можуть прокусити людську шкіру. До того ж павуки не нападають без причини й зазвичай уникають контакту з людиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що звичайна бавовняна постіль поступово втрачає популярність. На зміну їй приходить інший матеріал, який допомагає краще переносити спеку, забезпечує комфорт під час сну та створює приємніші умови для відпочинку.