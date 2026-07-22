Бавовняна постіль виходить із моди: у трендах матеріал, який врятує від спеки та покращить сон

Деякі види тканини здатні покращити мікроклімат навколо тіла

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Довгий час порятунком сну під час літньої спеки вважалася постіль із бавовни. Однак останнім часом популярність набирає інший матеріал.

Про це пише Kobieta Gazeta. Експерти зазначають, що правильно підібрана постільна білизна може допомогти знизити тепловий стрес — дискомфорт, який виникає через надмірно високі температури під час сну.

У зв’язку з цим останнім часом у трендах все частіше опиняється постіль з льону.

Льняна постільна білизна. Фото — kohana.in.ua

"Японські вчені продемонстрували, що ця тканина може бути особливо ефективною в жарких умовах, оскільки вона добре відводить вологу від шкіри. У їх дослідженні порівнювався сон восьми здорових чоловіків, які використовували бавовняну і лляну постільну білизну в спекотну погоду. Результати показали, що ті, хто спав під лляною білизною, прокидалися рідше, відчували менше спеки та рідше скаржилися на пітливість. Крім того, мікроклімат навколо тіла був комфортнішим, ніж при використанні бавовняної білизни", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", матеріал, який вважався застарілим, знову в моді : найкраще рішення для підлоги в 2026 році.