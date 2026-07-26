Мы проглатываем пауков во сне? Ответ удивит

Страх перед пауками часто преувеличен

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Многие годы люди слышали хоть раз популярный миф, когда люди во сне могут съесть паука. Одни считают его правдой, другие — выдумкой, но мало кто знает, что говорят об этом специалисты.

Профессор Джеймс Логан объяснил, что пауки не заинтересованы в том, чтобы ползать по людям, а тем более влезать в рот, передает издание Dnevno. По его словам, такое поведение для них не имеет смысла, ведь люди не являются их добычей.

Эксперт также отметил, что громкое дыхание или храп только отпугивает пауков. Они стараются держаться подальше от людей, а не приближаться к ним.

Действительно ли пауки могут попасть в рот, когда мы спим. Фото: Телеграф

Отдельно профессор рассказал и об укусах пауков. Практически все они способны кусаться, но большая часть видов даже не могут прокусить человеческую кожу. К тому же, пауки не нападают без причины и обычно избегают контакта с человеком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что обычная хлопчатобумажная постель постепенно теряет популярность. На смену ей приходит другой материал, который помогает лучше переносить жару, обеспечивает комфорт во время сна и создает более приятные условия для отдыха.