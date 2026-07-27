"Да, я за Рашку!" Жінка втрапила у великий скандал через російську пісню в Харкові (відео)

Що відомо про конфлікт

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У Харкові в одному з місць відпочинку на Журавлівці стався конфлікт через виконання російської пісні. Жінка, яка, за словами очевидців, перебувала у стані алкогольного сп'яніння, влаштувала імпровізований "концерт", а після зауважень почала агресивно поводитися.

Відео інциденту опублікували в одній із соціальних мереж. На записі видно, як компанія людей намагається стримати жінку, поки вона виривається, вигукує образи та сперечається з присутніми.

Обережно, на відео присутні нецензурні жести та лексика!

На оприлюднених кадрах жінка виконує російську пісню "Матушка Земля". Після того, як їй зробили зауваження та попросили припинити співати російською, конфлікт лише загострився.

На відео видно, що присутні намагаються заспокоїти жінку, однак вона активно виривається, жестикулює та демонструє в камеру непристойний жест.

Що заявляла жінка

Під час словесної перепалки жінка стверджувала, що її чоловік нібито служить у лавах Сил оборони України. Водночас вона заявляє про підтримку Росії.

"Да, я за Рашку", — стверджує жінка.

На прохання очевидців припинити виконувати російські пісні вона відреагувала агресивно та продовжила голосно співати.

"Я співаю і співатиму", — заявила жінка.

У коментарях під відео користувачі активно обговорюють поведінку жінки. Частина з них закликає притягнути її до відповідальності або висловлює думку, що через подібні заяви їй варто їхати до Росії.

Коментарі під відео

Коментарі під відео

Нагадаємо, що в Україні діє заборона на публічне виконання, показ, демонстрацію та трансляцію музичних творів виконавців, які є або були громадянами держави-агресора після 1991 року. Відповідні зміни Верховна Рада ухвалила у 2022 році в межах закону про підтримку національного музичного продукту.

Обмеження стосуються саме громадських місць і публічного використання музики. Водночас закон не забороняє приватне прослуховування російських пісень удома чи в особистих навушниках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Полякова розлютила українців "дружбою" з племінником путініста.