"Да, я за Рашку!" Женщина попала в большой скандал из-за российской песни в Харькове (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 654
Что известно о конфликте
В Харькове в одном из мест отдыха на Журавлевке произошел конфликт из-за исполнения российской песни. Женщина, которая, по словам очевидцев, находилась в состоянии алкогольного опьянения, устроила импровизированный "концерт", а после замечаний начала вести себя агрессивно.
Видео инцидента было опубликовано в одной из социальных сетей. На записи видно, как компания людей пытается удержать женщину, пока она вырывается, выкрикивает оскорбления и спорит с присутствующими.
Осторожно, на видео присутствуют нецензурные жесты и лексика!
На обнародованных кадрах женщина исполняет русскую песню "Матушка Земля". После того, как ей сделали замечания и попросили прекратить петь на русском, конфликт только обострился.
На видео видно, что собравшиеся пытаются успокоить женщину, однако она активно вырывается, жестикулирует и демонстрирует в камеру непристойный жест.
Что заявляла женщина
Во время словесной перепалки женщина утверждала, что ее муж якобы служит в рядах Сил обороны Украины. В то же время, она заявляет о поддержке России.
"Да, я за Рашку", — утверждает женщина.
По просьбе очевидцев прекратить исполнять русские песни, она отреагировала агрессивно и продолжила громко петь.
"Я пою и буду петь", — заявила женщина.
В комментариях под видео пользователи активно обсуждают поведение женщины. Часть из них призывает привлечь ее к ответственности или высказывает мнение, что из-за подобных заявлений ей следует ехать в Россию.
Напомним, что в Украине действует запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию и трансляцию музыкальных произведений исполнителей, являющихся гражданами государства-агрессора после 1991 года. Соответствующие изменения Верховная Рада приняла в 2022 году в рамках закона о поддержке национального музыкального продукта.
Ограничения касаются общественных мест и публичного использования музыки. В то же время, закон не запрещает частное прослушивание российских песен дома или в личных наушниках.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Полякова разозлила украинцев "дружбой" с племянником путиниста.