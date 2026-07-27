"Да, я за Рашку!" Женщина попала в большой скандал из-за российской песни в Харькове (видео)

Что известно о конфликте

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В Харькове в одном из мест отдыха на Журавлевке произошел конфликт из-за исполнения российской песни. Женщина, которая, по словам очевидцев, находилась в состоянии алкогольного опьянения, устроила импровизированный "концерт", а после замечаний начала вести себя агрессивно.

Видео инцидента было опубликовано в одной из социальных сетей. На записи видно, как компания людей пытается удержать женщину, пока она вырывается, выкрикивает оскорбления и спорит с присутствующими.

Осторожно, на видео присутствуют нецензурные жесты и лексика!

На обнародованных кадрах женщина исполняет русскую песню "Матушка Земля". После того, как ей сделали замечания и попросили прекратить петь на русском, конфликт только обострился.

На видео видно, что собравшиеся пытаются успокоить женщину, однако она активно вырывается, жестикулирует и демонстрирует в камеру непристойный жест.

Что заявляла женщина

Во время словесной перепалки женщина утверждала, что ее муж якобы служит в рядах Сил обороны Украины. В то же время, она заявляет о поддержке России.

"Да, я за Рашку", — утверждает женщина.

По просьбе очевидцев прекратить исполнять русские песни, она отреагировала агрессивно и продолжила громко петь.

"Я пою и буду петь", — заявила женщина.

В комментариях под видео пользователи активно обсуждают поведение женщины. Часть из них призывает привлечь ее к ответственности или высказывает мнение, что из-за подобных заявлений ей следует ехать в Россию.

Комментарии под видео

Комментарии под видео

Напомним, что в Украине действует запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию и трансляцию музыкальных произведений исполнителей, являющихся гражданами государства-агрессора после 1991 года. Соответствующие изменения Верховная Рада приняла в 2022 году в рамках закона о поддержке национального музыкального продукта.

Ограничения касаются общественных мест и публичного использования музыки. В то же время, закон не запрещает частное прослушивание российских песен дома или в личных наушниках.

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