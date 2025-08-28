Поселився поряд з коханкою? Як виглядає шикарна "дача Януковича" в Сочі (фото)

Цей особняк ретельно охороняють

Четвертий президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після Революції Гідності, напевно, має дачу в курортному місті Сочі. За будовою ця резиденція нагадує Межигір’я під Києвом, де по-багатому жив колишній глава держави.

Елітний особняк знаходиться у Хостинському районі та його посилено охороняють. Місцеві жителі кажуть, що будинок став притулком для Віктора Януковича.

Як виглядає дача Януковича у Сочі

Російські джерела писали, що президент-втікач Віктор Янукович, ймовірно, володіє розкішним особняком у Хості, який розташований неподалік садиби його коханки Любові Полежай. Саме з нею та її дочкою зрадник жив у Межигір’ї та втік з України у 2014 році.

Ймовірна дача Віктора Януковича у Сочі

Відомо, що шикарний будинок знаходиться під посиленою охоронною, тому привернув увагу місцевих жителів. За чутками, ця дача належить Януковичу, але це не єдиний пункт тимчасового розміщення в Росії колишнього українського президента.

За наявними даними, спочатку особняк перебував у віданні Сочинського національного парку, а у 2018 році перейшов у власність якоїсь "Росії" — так іноді Росреєстр приховує реального власника. З жовтня 2022 року дача перебувала у довгостроковій оренді у "Фізичної особи".

Ця дача знаходиться недалеко від садиби коханки Януковича

За фотографіями видно, що особняк по архітектурі нагадує Межигір’я. Будинок збудований у такому ж дерев’яному стилі, а довкола велика та доглянута територія, хоча не таких масштабів, як його резиденція під Києвом.

Дача Януковича у Сочі нагадує Межигір’я

"Телеграф" писав раніше, що відомо і де зараз падчерка Януковича від коханки Полежай. Вона жила у Межигір’ї разом із матір’ю.