Його кам’яні стовпи могли бачити навіть динозаврів: де в Україні цей каньон і чим там можна зайнятися (карта)

Катерина Шполянська
Тясминський каньйон
Тясминський каньйон. Фото Колаж "Телеграф"

Високі скелі, крижані джерела та легендарні місця роблять каньйон ідеальним місцем для поєднання активного відпочинку з пізнавальним туризмом.

Є місця в Україні, куди хочеться повертатися знову і знову. Тясминський каньйон на Черкащині – саме з таких. Тут час ніби зупиняється, а душа знаходить спокій серед вічних гранітів і шепоту води.

Цей каньйон сформувався на протерозойських гранітах віком приблизно 2 мільярди років, що робить його не лише мальовничим куточком, а й важливим об'єктом геологічної історії. Високі понад 12-15 метрів скелі здіймаються над вузьким руслом річки Тясмин, створюючи справжній природний амфітеатр серед лісостепових ландшафтів.

Тясминський каньйон

Де знаходиться і як дістатися

Тясминський каньйон розташований неподалік від центру Кам'янки, що робить його легкодоступним для мандрівників. Найпростіший спосіб сюди потрапити — дістатися до Кам'янки з Черкас чи Києва автомобілем або громадським транспортом. Зручними є автобуси, які курсують між Черкасами і Кам'янкою, а також залізничне сполучення до станції Кам'янка. Від залізничного вокзалу або автовокзалу потрібно пройтись пішки близько 10 хвилин. Відвідувачі можуть без перешкод прогулюватися територією каньйону і користуватися спеціально облаштованими стежками.

Цікаві маршрути і пам'ятки

Для любителів прогулянок і активного відпочинку тут облаштовані пішохідні маршрути вздовж річки, які відкривають приголомшливі види на скелясті береги. Особливо популярною є "Дівоча скеля", де панує атмосфера спокою і гармонії. Біля неї знаходиться крижане джерело "Холодне", яке влітку дарує прохолоду кожному, хто бажає освіжитися. Каньйон приваблює ботаніків і натуралістів, адже тут особливі умови для збереження рідкісних мохів і папоротей. Можна також здійснити прогулянку на човні по Тясмину, милуючись видовищними скелями з водної гладі, або покататися велосипедом спеціальними маршрутами поряд з каньйоном.

Прогулянка човном вздовж коньона
Дерев’яний місток через каньон

Історія і культура

Поблизу каньйону розташоване місто Кам'янка, відоме своєю багатою історією та культурними традиціями. У місті збереглися історичні пам'ятки, такі як Зелений млинок і старовинна Садиба Давидових, а також алея сакур, яка стала символом дружби міст України. Відвідувачі можуть поєднати знайомство з природою й культурою в одному маршруті.

Садиба Давидових
Зелений млинок

Активний відпочинок і інфраструктура

Тясминський каньйон — ідеальне місце не лише для спокійних прогулянок, а й для активного відпочинку. Тут можна купатися у річці, рибалити, кататися на велосипедах, або розбивати намети для ночівлі під зірками. Вздовж маршруту обладнані альтанки, лавки та місця для пікніків, що робить відпочинок комфортним і приємним. Поруч є невеликі кафе, де можна перекусити місцевими стравами. Цей куточок природи поєднує в собі красу, спокій і можливості для активного відновлення сил.

Пороги на річці Тясмин

Тясминський каньйон – це місце, де кожен знайде щось особливе: чи то захопливі краєвиди і природні дива, чи культурно-історичну спадщину Черкащини. Відвідування цього каньйону подарує незабутні враження і прагнення повертатися сюди знову і знову, відкриваючи нові грані чарівної Черкащини.

Тясминський каньйон

