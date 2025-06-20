Бог залишив там свій слід, а Диявол — подряпини від пазурів: як виглядає унікальне Кам’яне Село в Україні

Це місце ще називають "українським Стоунхенджем"

На Житомирщині знаходиться безліч красивих та незвичайних місць. Серед них — витончений Замок Радомисль та загадкове Кам’яне Село, просякнуте містикою та особливою енергетикою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як дістатися цього унікального місця і що відомо про Кам’яне Село. Щодо його появи існує кілька гіпотез.

Кам’яне Село на Житомирщині — у чому його особливість

Місце сили, відоме як "український Стоунхендж", розташоване поряд із селом Рудня-Замисловицька у Коростенському районі. Ця природна пам’ятка є скупченням величезних валунів, оповитих таємницями та містичними легендами.

Кам’яне Село на Житомирщині, Фото: "Українська правда"

Існує кілька наукових версій походження цих гігантських валунів серед лісу. За однією з них, каміння могло бути принесене сюди льодовиком, хоча слідів самого льодовика в цих краях так і не знайшли. Інша версія говорить про те, що це залишки підніжжя гір, що давно зникли.

Ніхто точно не знає, як виникло Кам’яне Село

Але куди цікавіше звучать легенди. Згідно з однією з них, на місці каменів колись було село, де люди жили в достатку і благополуччя. на жадібність селян і обернув усе поселення в кам’яні брили, залишивши на одному з валунів слід своєї ноги в настанову нащадкам.

У Кам’яному Селі є "Слід Бога"

Насправді каміння посеред лісу справді нагадують сільські будинки, тут є навіть "церква", "майдан" та "школа". Але найбільше туристів цікавить валун зі "слідом Бога", до нього навіть приставлені сходи. Згідно з повір’ям, "Божий слід" дає паломникам здоров’я та може виконувати бажання.

Кам’яне Село окутане містичніми легендами, Фото: "Українська правда"

Є й інша легенда, згідно з якою, на місці Кам’яного Села відбувалася битва між Богом і Дияволом.

На місці Кам’яного Села відбулась битва між Богом і Дияволом

Це місце має особливу енергетику, деякі вважають його "порталом", який дозволяє відчути зв’язок з Творцем. Примітно, що точний вік валунів визначити неможливо.

Як дістатися до Кам’яного Села на Житомирщині

На особистому автомобілі до пам’ятника природи "Кам’яне Село" найкраще їхати через Коростень "Варшавською трасою" до Олевська, потім згорнути на селище Рудня-Замисловецька. Це 22 км по ґрунтовій дорозі.

Кам’яне Село має особливу енергетику

З Житомира до Рудні-Замисловецької можна доїхати автобусом. Із Києва можна електричкою доїхати до Коростеня. Далі — автобусом або дизель-поїздом до Олевська, звідти — маршруткою до Рудні-Змисловецької.

" Телеграф" писав раніше, що в самому серці Закарпаття є "коридор смерті" та криниця з дияволом.