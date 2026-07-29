"Повертаю собі життя": Future for Ukraine та Даша Ши створили соціальне відео на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки

Головний герой — ветеран Третього армійського корпусу — розповідає про перешкоди та мотивацію у житті з протезом.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Яких зусиль насправді вартує ветеранам повернення до активного життя після ампутації, знають лише самі ветерани. Щодня їм доводиться заново вчитися ходити, справлятися в побуті, реалізувати себе професійно і при цьому — долати бар’єри у суспільстві.

Саме тому разом із режисеркою Дашою Ши фонд Future for Ukraine створив короткометражне відео, яке розповідає про почуття, які ветерани часто ховають за мужніми обличчями. Реалізація цього важливого соціального проєкту стала можливою за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.

Головний герой ролика — Гліб Кравченко, ветеран 3-го Армійського корпусу та учасник програми протезування Future for Ukraine.

До повномасштабного вторгнення Гліб працював HR-директором в IT-компанії, а з початком війни волонтерив у рідному Дніпрі. У 2024 році він долучився до війська, щоб не спостерігати за історією, а творити її.

У складі тоді ще 3-ї ОШБр Гліб з позивним "Холден" виконував бойові завдання на сході України, поки у вересні 2024 року FPV-дрон не обірвав цей шлях: через осколкове поранення захисник втратив ліву ногу.

Після пережитої високої ампутації ноги Гліб мусив знову налагоджувати своє життя. Завдяки цілеспрямованості та високотехнологічному протезуванню за програмою фонду Future for Ukraine 27-річний ветеран зміг повернутися до активного цивільного життя. "Протез — це інструмент, але рухатися вперед — це рішення, яке ти приймаєш сам щодня", — переконаний Гліб.

Під час реабілітації ветеран випадково познайомився з Аліною — у парку, — ця зустріч стала не менш важливою частиною його відновлення, ніж протез. Сьогодні пара готується до весілля. Сам Гліб повернувся до цивільної професії та очолює рекрутинговий відділ в українській miltech-компанії. Крок за кроком він повертає собі життя, яке зруйнувала війна.

Історія Гліба — це також історія тисяч інших ветеранів і цивільних, які втратили кінцівки через війну. Вона розповідає через які випробування проходить людина після ампутації і чому безабар’єрність має бути базовою цінністю суспільства майбутнього.

Переглянути короткометражне відео "Повертаю собі життя" можна на YouTube каналі фонду. Соціальне відео також в ротації на телебаченні, а в липні ролик перед кіносеансами побачили глядачі по всій Україні в мережі кінотеатрів "Планета Кіно", яка активно підтримує важливі соціальні ініціативи.

Матеріал створено БО "БФ "Майбутнє для України" за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст матеріалу є відповідальністю БО "БФ "Майбутнє для України" та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.