Забудьте про хімію: американці почали рятувати помідори від хвороб за допомогою простого продукту з кухні

Вчені з’ясували, що від вірусів томатів ефективна не лише "хімія"

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В останні роки тепличні томати в Північній Америці неодноразово страждали від серйозних вірусних захворювань, що призводило до великих фінансових втрат. Щоб знайти найбільш ефективні засоби захисту рослин, вчені провели масштабне дослідження.

Фахівці перевірили 16 комерційних дезінфікуючих засобів проти чотирьох поширених збудників: вірусу мозаїки пепіно (PepMV), віроїду веретеновидності бульб картоплі (PSTVd), вірусу мозаїки томату (ToMV) та вірусу тютюнової мозаїки (TMV). Кожен препарат тестували у кількох незалежних експериментах, щоб отримати максимально достовірні результати.

За підсумками дослідження американські вчені дійшли висновку, що найбільш ефективними засобами проти вірусних хвороб виявилися три варіанти. Перші два — відбілювач та спеціальний дезінфектор. А ось третім несподівано стало знежирене сухе молоко, яке розводили водою та використали для створення так званого молочного бар’єру.

Молочний бар’єр — це тонка захисна плівка з білків, яка залишається на поверхні рослини після обробки розчином сухого молока (1 частина сухого молока на 10 частин води).

За словами фахівців, ефективність такого методу пов’язана з молочними білками, насамперед казеїном. Вони пов’язують частинки вірусів, зменшують їхню активність і допомагають знизити ризик поширення інфекції.

Як використовувати сухе молоко або сироватку для захисту томатів від вірусів:

Регулярно обприскуйте рослини розчином для підтримки захисного молочного бар’єру.

Перед пасинкуванням томатів змочуйте в розчині руки та інструменти, щоб знизити можливість перенесення інфекції від рослини до рослини.

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