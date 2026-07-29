"Возвращаю себе жизнь": Future for Ukraine и Даша Ши создали социальное видео в поддержку потерявших конечности ветеранов

Главный герой – ветеран Третьего армейского корпуса – рассказывает о препятствиях и мотивации в жизни с протезом.

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Каких усилий на самом деле стоит ветеранам возвращение к активной жизни после ампутации, знают только сами ветераны. Каждый день им приходится заново учиться ходить, справляться в быту, реализовать себя профессионально и при этом преодолевать барьеры в обществе.

Именно поэтому вместе с режиссером Дашей Ши фонд Future for Ukraine создал короткометражное видео, рассказывающее о чувствах, которые ветераны часто прячут за мужественными лицами. Реализация этого важного социального проекта стала возможной при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — движущая сила реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции.

Главный герой ролика – Глеб Кравченко, ветеран 3-го Армейского корпуса и участник программы протезирования Future for Ukraine.

До полномасштабного вторжения Глеб работал HR-директором в IT-компании, а с началом войны волонтерил в родном Днепре. В 2024 году он присоединился к армии, чтобы не наблюдать за историей, а творить ее.

В составе тогда еще 3-й ОШБр Глеб с позывным "Холден" выполнял боевые задачи на востоке Украины, пока в сентябре 2024 года FPV-дрон не оборвал этот путь: из-за осколочного ранения защитник потерял левую ногу.

После пережитой высокой ампутации ноги Глебу пришлось заново налаживать свою жизнь. Благодаря целеустремленности и высокотехнологичному протезированию по программе фонда Future for Ukraine 27-летний ветеран смог вернуться к активной гражданской жизни. "Протез – это инструмент, но двигаться вперед – это решение, которое ты принимаешь сам ежедневно", – убежден Глеб.

Во время реабилитации ветеран случайно познакомился с Алиной – в парке, — эта встреча стала не менее важной частью его восстановления, чем протез. Сегодня пара готовится к свадьбе. Сам Глеб вернулся в гражданскую профессию и возглавляет рекрутинговый отдел в украинской miltech-компании. Шаг за шагом он возвращает себе жизнь, которую разрушила война.

История Глеба — это также история тысяч других ветеранов и гражданских, которые потеряли конечности из-за войны. Она рассказывает, через какие испытания проходит человек после ампутации и почему безабарьерность должна быть базовой ценностью общества будущего.

Просмотреть короткометражное видео "Возвращаю себе жизнь" можно на YouTube канале фонда. Социальное видео также в ротации на телевидении, а в июле ролик перед киносеансами увидели зрители по всей Украине в сети кинотеатров "Планета Кино", которая активно поддерживает важные социальные инициативы.

Материал создан БО "БФ "Будущее для Украины" при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", администрируемого ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — движущая сила реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции. Содержание материала является ответственностью БО "БФ "Будущее для Украины" и не является отражением взглядов правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единения.