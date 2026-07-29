Пакет АТБ "підкорив" ще одну країну: українець показав фото з батьківщини Санта-Клауса

Його помітили далеко за межами України

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Фірмовий пакет української мережі супермаркетів "АТБ" знову привернув увагу користувачів соцмереж — цього разу його сфотографували у Фінляндії.

Світлину опублікував українець у соцмережі Threads. На фото видно кімнату з великим вікном, за яким відкривається сонячний краєвид. На передньому плані стоїть світлий стілець, на якому лежить біло-зелений фірмовий пакет мережі супермаркетів "АТБ".

Пакет "АТБ" у Фінляндії. Фото: nazartsurkan/threads

"Salo і пакетик "АТБ". Пів Фінляндії зі мною проїхав", — йдеться у дописі.

У соцмережах регулярно з'являються фотографії фірмових пакетів "АТБ" біля відомих туристичних локацій, в аеропортах, поїздах і навіть на інших континентах.

Історія популярності фірмового пакета бере початок ще у 2018 році. Тоді, як повідомляла мережа "АТБ", компанія започаткувала флешмоб, у межах якого покупці фотографували брендований пакет у різних країнах світу.

Згодом такі світлини перестали бути лише маркетинговою акцією. Користувачі соцмереж перетворили їх на окремий інтернет-мем, а сам пакет став елементом сучасної української попкультури.

Флешмоб з пакетом "АТБ"

Популярність пакета "АТБ" знайшла відображення і в українській музиці. Зокрема, його згадує гурт MOZGI у треку з рядком: "Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ".

Пісня набрала десятки мільйонів переглядів на YouTube, а сама фраза стала впізнаваною серед українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обговорюють керуючу "АТБ" із рідкісним прізвищем.