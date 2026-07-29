Ховати шорти та діставати куртки? Якою може бути погода у Харкові на початку осені

Осінь не поспішатиме у Харків

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Вересень у Харкові розпочнеться з теплої погоди. У перші дні місяця ще можна буде насолоджуватися сонцем і комфортною температурою. Проте згодом погода почне змінюватися.

Яким буде вересень і коли прийде похолодання, повідомив "Телеграф" на основі даних синоптичного ресурсу "meteoprog".

На початку вересня у Харкові буде тепло. Вдень температура повітря триматиметься на рівні +24…+26 градусів, а вночі — близько +9…+14 градусів. Сонця, ймовірно, буде замало, місцями можливі короткочасні дощі.

У середині місяця погода залишатиметься комфортною. Більшість днів будуть сонячними або з невеликою хмарністю. Температура вдень становитиме +20…+24 градуси. Ближче до третьої декади вересня можливі невеликі опади.

Наприкінці вересня поступово похолодає. Денна температура знизиться до +15…+21 градусів, а вночі буде близько +6…+10 градусів. Інколи крапатимуть дощі.

Якою буде погода у Харкові на початку осені. Фото: meteoprog

Загалом вересень обіцяє бути теплим і переважно сухим. Мешканцям міста варто насолодитися сонячними днями, але наприкінці місяця вже знадобляться тепліший одяг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи стане початок серпня найспекотнішим цього літа.