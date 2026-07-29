Прятать шорты и доставать куртки? Какой будет погода в Харькове в начале осени

Осень не будет торопиться в Харьков

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Сентябрь в Харькове начнётся с тёплой погоды. В первые дни месяца ещё можно будет наслаждаться солнцем и комфортной температурой. Однако впоследствии погода начнёт меняться.

Каким будет сентябрь и когда придет похолодание, сообщил "Телеграф" на основе данных синоптического ресурса "meteoprog".

В начале сентября в Харькове будет тепло. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +24…+26 градусов, а ночью — около +9…+14 градусов. Солнца, вероятно, будет мало, местами возможны кратковременные дожди.

В середине месяца погода остается комфортной. Большинство дней будут солнечными или с небольшой облачностью. Температура днем составит +20…+24 градуса. Ближе к третьей декаде сентября возможны небольшие осадки.

В конце сентября постепенно похолодает. Дневная температура снизится до +15…+21 градусов, а ночью будет около +6…+10 градусов. Временами будут капать дожди.

Какой будет погода в Харькове в начале осени. Фото: meteoprog

В целом сентябрь обещает быть теплым и преимущественно сухим. Жителям города стоит насладиться солнечными днями, но в конце месяца уже понадобятся более теплая одежда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, станет ли начало августа самым жарким этим летом.