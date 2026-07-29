"З мене вистачить": гнівну промову Зеленського на адресу Нетаньяху прочитали по губах (відео)

Лідери країн зустрілися вперше за довгий час

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перетнулися на похороні американського сенатора Ліндсі Грема. Фахівець із читання по губах розкрила зміст розмови двох глав держав.

Про це повідомляє irishstar. Лідери країн зустрілися у США, де у вівторок, 28 липня, із почестями поховали Грема.

Фахівчиня із читання по губах Нікола Хіклінг розповіла, що, на її думку, було сказано між двома лідерами. Хіклінг стверджує, що Зеленський сказав Нетаньяху: "У нас була умова, і вони її порушили. Мені слід зробити це самому. Це стало катастрофою. Ми виходимо з цього. Нам потрібна свобода. З мене вистачить".

У якийсь момент Зеленський каже щось, від чого його обличчя хмуриться, і Нетаньяху дуже жваво відповідає, жестикулюючи руками. Потім Зеленський киває, морщиться і каже щось ізраїльському прем’єру, після чого обидва починають усміхатися і тиснути один одному руки.

Ahead of Sen. Lindsey Graham's funeral, Netanyahu and Zelensky were seen speaking. pic.twitter.com/FOVAUI1xiR — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Ні Зеленський, ні Нетаньяху не підтвердили сказане, і правдивість "перекладу" по губах перевірити неможливо. Однак ця заява підживлює припущення про стосунки, які, за інформацією ЗМІ, вже деякий час залишаються напруженими. Лідери України та Ізраїлю не зустрічалися з вересня 2023 року, попри те, що події, пов’язані з Іраном, дедалі більше пов’язують їхні інтереси.

Нагадаємо, Зеленський у США провів зустріч із головою Білого дому Дональдом Трампом. Під час розмови за зачиненими дверима лідери, зокрема, обговорювали співпрацю двох країн у сфері оборони та тиск на РФ. Раніше "Телеграф" повідомляв, чому президент США змінює своє ставлення до України та Росії.