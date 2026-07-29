Ексчиновник з ВАЗом та дочка з "кубиком": історія багатства та скандал Василя Грушка

Незвичайна ситуація з майном набула розголосу

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Історія з колишнім чиновником Держпродспоживслужби Василем Грушком привернула увагу на тлі питань до його активів та зв’язків після звільнення. Незважаючи на скромні доходи, у сім’ї з’явилося дороге майно, крім того, з’явилися відомості про можливий конфлікт інтересів після переходу на роботу в приватний сектор.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Жигулі" пише, Mercedes "кубик" — в думці. Як ексчиновник сховав розкішне майно від контролю”.

Грушко є сином Василя Пилиповича Грушка (нині 68-річного пенсіонера), який до 2022 року очолював Держпродспоживслужбу у Хмельницькій області. Сам Грушко-молодший до березня 2025 року обіймав посаду начальника Хмельницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Згідно з декларацією за 2025 рік (поданою перед звільненням у березні), офіційні доходи сім’ї виглядали більш ніж скромно:

Василь Грушко за три місяці до звільнення заробив у Держпродспоживслужбі 104,6 тис. грн .

за три місяці до звільнення заробив у Держпродспоживслужбі . Його дружина Марина одержала 150,3 тис. грн. у Вінницькій регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

Спільні готівкові заощадження подружжя складали 100 тис. грн .

. Єдиний офіційний автомобіль у сімейній декларації – старенький ВАЗ 21101-01 аж 2007 року випуску.

Василь Грушко. Фото з Facebook

Але, як виявилося, до свого 21-річчя Катерина Грушко, дочка ексчиновника, стала власницею цілої колекції елітних автомобілів, загальна ринкова вартість яких становить близько 250 тисяч доларів. При цьому всі ці машини зареєстрували у 2026 році. Варто зазначити, що Грушко вже не подаватиме декларацію за 2026 рік, оскільки згідно із законом її слід подавати лише за той рік, коли було звільнення.

Згідно з документами за 2025 рік, Катерина не мала власних автомобілів. Проте дівчина регулярно отримувала постанови та штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Скріншот Youcontrol

Скільки коштує BMW X7 2022 року. Скріншот auto.ria.com

Скільки коштує Mercedes-Benz G 500 2019 року. Скріншот auto.ria.com

Також у Катерини Грушко є BMW X6 2022 року (Вартість – від 60 тис. доларів). А також BMW X7 2022 (вартість — від 72 тис. доларів). Останній автомобіль зареєстровано на підставі договору дарування.

Скільки коштує BMW Х-6. Скріншот auto.ria.com

Автомобілі, оформлені на доньку чиновника, коштують 252 тисячі доларів. Інфографіка "Телеграфа"

Конфлікт інтересів

Після звільнення з державної служби у березні Василь Грушко перейшов на роботу до Агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит", яке пов’язане з родиною екснардепа Петра Юрчишина (офіційно оформлене на його дружину Любов Юрчишину). Група компаній має розгалужений бізнес:

агропромисловий сектор та підприємства харчової промисловості;

мережу продуктових магазинів;

ресторан "Візит";

відомий санаторій "Радон".

При цьому бізнес Юрчишина працює у сферах, які контролює Держпродспоживслужба — від харчового виробництва до санаторних об’єктів. Раніше перевірку проводило управління, яким керував Грушко. Більше того, той самий санаторій "Радон" ще зовсім недавно інспектувало саме управління під керівництвом Грушка.

Це може говорити про конфлікт інтересів і викликає питання переходу колишнього контролера в приватну структуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мільйонні зобов’язання, скандальних родичів та кримінальні історії депутата Одеської облради.