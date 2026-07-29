Окремий вхід та кухня з технікою: квартиру за копійки здають в одному з найдорожчих міст України (фото)

Квартира має окремий вхід, кухню та санвузол

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В Івано-Франківську на довгий термін здається однокімнатна квартира-студія з окремим входом. Вартість оренди 6 тисяч гривень, а в опалювальний сезон — 7 тисяч гривень.

Відповідне оголошення розміщене на одній з популярних маркетингових платформ. Варто зауважити, що Івано-Франківськ посідає 3 місце серед найдорожчих міст за оренду житла в Україні.

Власниця зазначила, що загальна площа приміщення — 25 м². Площа кухні складає 1 м².

"Терміново на довгий період! З 5 серпня здається 1 кімнатна квартира-студія. Знаходиться в приватному секторі середина вул. Хмельницького. Окремий вхід. Душова і туалет разом, кухонний куток, житловий стан. Вартість оренди в не опалювальний сезон 6000 грн, в опалювальний сезон 7000 грн (комуналка в ціні). Оплата за перший і останній місяць при заселенні", — йдеться в оголошенні.

Квартира має окремий вхід

В квартирі є меблі та килими

Кухня обладнана плитою, пралкою та мийкою

На кухні є холодильник

В кімнаті не надто багато вільного простору

В кімнаті є стіл та невеликі тумби

Додамо, що, згідно з інформацією "РБК-Україна", Івано-Франківськ є одним з найдорожчих міст для проживання.Так, місто посідає 3 місце серед найдорожчих міст за оренду житла в Україні.

Рейтинг найдорожчих міст України за оренду житла. Інфографіка РБК-Україна

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