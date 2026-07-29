Раніше називала "сексуальною", а тепер жаліється: зрадниця Лорак втратила контроль над 15-річною донькою

Раніше запроданка називала доньку "сексуальною"

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Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни продовжила будувати кар'єру в Росії, відверто розповіла про стосунки зі своєю 15-річною донькою Софією. Артистка зізналася, що зараз переживає непростий період у вихованні підлітка.

Як повідомляють російські ЗМІ, під час музичного фестивалю Dream Fest у Баку Лорак заявила, що її донька проходить через складний підлітковий вік. За словами співачки, цей етап триває досі, тому вони щодня намагаються знаходити спільну мову.

Запроданка розповіла, що не прихильниця суворого виховання. Вона вважає, що найкращий спосіб налагодити стосунки з дитиною — підтримка, любов і довіра, а не жорсткі заборони чи покарання. За словами Лорак, універсального рецепта, як швидко пережити підлітковий період, не існує.

Ані Лорак із донькою. Фото: росЗМІ

Цікаво, що ці слова пролунали невдовзі після того, як Софія разом із матір'ю відвідала день народження російського співака та прихильника Кремля Філіпа Кіркорова. Тоді користувачі соцмереж звернули увагу не лише на образ підлітка, а й на її поведінку.

Донька Ані Лорак. Фото: росЗМІ

У коментарях багато хто писав, що Софія з'явилася на вечірці у порваних колготках, а також не випускала з рота жувальну гумку навіть під час спілкування та фотографування. Частина користувачів звинуватила Лорак у тому, що вона нібито не приділяє достатньо уваги манерам доньки та не прищеплює їй правил етикету.

Крім того, раніше співачка вже потрапляла під хвилю критики через власні висловлювання про Софію. Лорак публічно називала неповнолітню доньку "сексуальною".

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає донька зрадниці Ані Лорак. Мама навчає її вульгарності, а не манерам.